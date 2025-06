Nico Williams, la contre-attaque

L'Athletic Club s'apprête à dénoncer Barcelone auprès de la Liga afin d'obtenir un audit financier complet, dans le but de conserver Nico Williams cet été.

Selon Cadena Ser, l'Athletic a envoyé une délégation, composée du président Jon Uriarte et du directeur général Jon Berasategi, à Madrid afin d'imposer un audit complet des opérations financières du Barça dans le cadre de sa poursuite de Williams. Ils estiment que le club n'a pas respecté la règle 1:1 de la ligue, qui autorise les clubs à ne dépenser que ce qu'ils ont généré en revenus.

Williams a fait savoir à l'Athletic qu'il souhaitait partir pour rejoindre Barcelone, mais Radio Bilbao rapporte que l'Athletic est prêt à se battre pour le garder et insiste sur le fait qu'il n'a conclu aucun accord avec l'ailier pour qu'il parte cet été, après avoir signé un nouveau contrat en décembre. L'international espagnol dispose d'une clause libératoire d'un peu plus de 60 millions d'euros, mais son employeur actuel fera appel à la Liga pour bloquer tout transfert jusqu'à ce que le Barça prouve qu'il peut respecter le critère 1:1.

Laporta a déclaré à Mundo Deportivo, via Barca Blaugranes : « Nous n'avons pas de mauvaises relations avec l'Athletic. Oui, il y a eu une série de malentendus et d'incidents ces dernières années, mais on ne peut pas dire que nous avons de mauvaises relations. Nous sommes deux clubs avec une très longue histoire et des relations qui remontent à loin.

Je ne comprends pas leurs réactions, avec tout le respect que je leur dois, chacun doit s'occuper de ses propres affaires, je ne comprends pas pourquoi ils vont parler du Barça en Liga, je ne pense pas que ce soit juste, mais ils savent ce qu'ils font. »

Bilbao dénonce le Barça

Interrogé sur la règle du 1:1, il a ajouté : « Nous travaillons pour respecter la règle du 1:1, nous l'avons déjà respectée lors du mercato hivernal, toutes les mesures ont été prises pour pouvoir signer normalement, pour ne pas subir d'intervention financière avec le « fair-play » comme cela s'est produit jusqu'à l'hiver, nous devons respecter certains paramètres, ce que nous faisons, et en fonction de cela, nous pourrons signer et enregistrer les deux joueurs que nous voulons signer... ou enregistrer. »

Williams a disputé 167 matchs avec l'Athletic, marquant 31 buts et réalisant 30 passes décisives. Son contrat court jusqu'en 2027 et il est clair que Bilbao n'a pas l'intention de le laisser partir sans se battre.