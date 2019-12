Nice, Vieira donne des nouvelles de Youcef Atal

Patrick Vieira a évoqué la blessure du latéral algérien Youcef Atal et sa période d'indisponibilité.

La semaine dernière, le Gym avait perdu Youcef Atal sur blessure. Le staff médical azuréen avait évoqué une "lésion méniscale au genou droit".

Marseille, Alvaro : "Payet, Messi ont un don, moi j'ai le travail"

L'article continue ci-dessous

"Le joueur de 23 ans, qui sera opéré prochainement, sera malheureusement éloigné des terrains pendant un assez long moment", précisait ainsi le club.

Lors de son point presse de jeudi, Patrick Vieira, le coach de l'OGCN, a donné des nouvelles de l'Algérien.

"Il sera absent quelques mois (...) Entre 3 et 5 ? Ça ne veut pas dire grand-chose. C’est quelques mois. L’opération s’est très bien passée, il n’y a eu aucune complication. C’est une très bonne nouvelle. Maintenant, il faut laisser à son genou le temps de récupérer et puis voir dans un second temps si on sera plus près des 5 ou des 3", a ainsi révélé l'ancien Gunner.