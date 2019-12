Nice, Vieira a ciblé les besoins pour le mercato

L'entraîneur de l'OGC Nice a promis qu'il attend au moins une recrue durant l'hiver.

Dixième de à six points du podium et à deux points de la première place européenne, l'OGC Nice aspire à mieux durant la seconde partie de saison. Les Aiglons ont été racheté en fin de mercato estival par le groupe INEOS et vont pouvoir continuer de se renforcer cet hiver afin d'atteindre une place européenne en fin de saison. Les Niçois ont déjà repris l'entraînement et se préparent pour une seconde partie de saison riche.

Lors de la reprise de l'entraînement, Patrick Vieira a évoqué le mercato hivernal, des propos relayés par Nice Matin : "On a identifié les profils avec les dirigeants, j’espère que ça se dénouera assez vite. Le plus tôt sera le mieux. On a encore besoin d’expérience pour mieux gérer nos matchs, de s’améliorer dans les trente derniers mètres, dans la dernière passe, la créativité. Au vu des blessures, reste à savoir si on aura besoin de quelqu’un derrière aussi. A voir...".

"Plus de joueurs qui donnent tout pour le collectif"

L'article continue ci-dessous

Première recrue hivernale du Gym, Riza Durmisi se prépare depuis plusieurs semaines avec son nouveau club. Il sera prêt à faire ses débuts avec l'OGC Nice dès la reprise selon Patrick Vieira : "Riza Durmisi sera apte. Il s'est déjà entraîné avec le groupe avant la trêve. Il a de l'expérience, il comprend très vite les consignes sur l'aspect tactique. Il a besoin de travailler physiquement encore, il manque de rythme, il a besoin de jouer".

Dans un entretien accordé au site du club, le technicien français a donné des nouvelles de son groupe et de la blessure de Malang Sarr : "Nous allons attendre pour voir comment sa cheville réagit. On va voir l’évolution jour après jour pour connaître son indisponibilité exacte. Mais c’est au moins trois semaines d’arrêt. Une perte en plus derrière… Christophe Hérelle devrait revenir dans une dizaine de jours, il sera trop court pour le match de , on espère qu’il soit dispo pour le premier match de championnat".

Patrick Vieira est revenu sur son rappel à l'ordre envers certains joueurs : "C’est un message que j’ai également tenu en interne. Sur ce dernier match contre , l’état d’esprit m’a vraiment plu, les joueurs étaient impliqués. Certains comme Boudaoui ou Thuram par exemple ont peu joué en première partie de saison et leur état d’esprit m’a beaucoup plu. Je veux plus de joueurs qui donnent tout pour le collectif, qui ne se plaignent pas, qui ne se posent pas de question. Certains n’en font pas assez et comme je l’ai dit après le match, ils peuvent s’inquiéter s’ils ne changent pas d’attitude".