Nice - Toulouse : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Seule équipe toujours invaincue en Ligue 1 cette saison, Nice va chercher à confirmer sa solidité lors de la réception de Toulouse.

Combien de temps tiendra encore l’OGC Nice ? Jusque-là, le Gym ne cède pas. En 12 matches de championnat, l’équipe azuréenne n’a toujours pas connu de défaite. Une série positive qu’elle va tenter d’étirer ce dimanche lors de la réception de Toulouse au début l’après-midi.

Nice à la chasse aux records

Contre le Téfécé, la bande à Farioli va donc chercher à prolonger sa série d’invincibilité. Mais, elle signerait aussi volontiers pour une victoire. Celle qui lui permettrait de revenir à un point du leader parisien, et aussi de prendre ses distances avec le voisin monégasque (3e, à 2 points derrière).

Même s’ils avancent avec un rythme d’européen, les Niçois n’ont pas pu échapper aux critiques récemment. En raison notamment de leur jeu restrictif et prudent. Mais, ils n’en ont que faire de ses observations extérieures. Réalisant leur meilleure entame de championnat depuis 2022/2023, ils ne modifieront rien à leur méthode tant que celle-ci leur permet de rivaliser avec les équipes du haut de tableau.

Et au-delà de leur rang au classement, il y a quelques marques historiques que l’OGCN est en mesure d’accomplir s’il reste sur sa lancée. A titre d’exemple, il n’a toujours pas été mené au score cette saison. S’il réédite ça devant Toulouse, le Gym battra le record du grand Bordeaux de 1984/1985 (12 journées sans être mené). En outre, Dante et consorts peuvent aller chercher un 8e clean sheet de suite. Personne n’a fait mieux en Ligue 1 au 21e siècle.

Horaire et lieu du match

13e journée de Ligue 1

A 13h, au Stade Allianz Riviera de Nice

Nice - Toulouse

Les compos probables de Nice - Toulouse

Nice : Bulka; Lotomba, Todibo, Dante, Bard; Rosario, Thuram, Sanson; Laborde, Moffi, Boga.

Toulouse : Restes; Desler, Costa, Nicolaisen, Suazo; Casseres Jr, Spierings; Donnum, Sierro, Gelabert; Magri.

Sur quelle chaine suivre le match Nice - Toulouse

La rencontre entre Nice et Toulouse sera diffusée ce dimanche à partir de 13h sur Amazon Prime. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming, via la plateforme dédiée du groupe et grâce au Pass My Ligue 1.