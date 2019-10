Nice tombe d'entrée en Coupe de la Ligue

L’OGC Nice est tombé dès son premier match de la Coupe de la Ligue. Les Aiglons ont subi la loi du Mans (3-2).

L’OGC Nice est la première équipe de à se faire éliminer de la cette année. Ce mercredi, les Azuréens ont fait pschitt lors d’un déplacement au Mans (18e de la ). En terre sarthe, ils se sont inclinés contre toute attente, sur le score de 3 à 2.

Durant cette partie, tout s’est joué durant les vingt premières minutes où les deux équipes se sont rendu coup pour coup. Totalement décomplexés, les Manceaux ont multiplié les offensives et ont réussi à mener 2-0 après des réalisations par Crehin (1e) et Lemonnier (13e). Sur l’ouverture du score c’est Yannis Clementia, le gardien remplaçant des visiteurs, qui est à blâmer cela dit, avec une énorme faute de main. Nice s’est ensuite relancé suite à un pénalty de Wylan Cyprien, mais les locaux ont repris l’avantage peu après grâce à Kanté.

L'article continue ci-dessous

L’OGCN a bien réussi à réduire une nouvelle fois la marque par Lees-Melou (18e), mais il n’est pas parvenu à en rajouter un troisième. La faute à une équipe mancéenne solidaire et qui a tout fait pour assurer le succès. « C’était un match un peu fou. Ça a été très rapide, on se demandait ce qui se passait, a reconnu au coup de sifflet final le capitaine du MFC, Pierre Lemonnier, sur Canal+. C’est dommage On a fait preuve de beaucoup de valeur pour l’emporter ce soir. Cela ne nous surprend pas car depuis quelques matches on a l’engagement qu’il faut et sur un match tout est possible ».

Si du côté du Mans, on s’est félicité du travail accompli, à Nice ce fut la déception. Bien que cette compétition ne faisait partie de leurs priorités, les Aiglons ont de quoi être frustrés à la suite de cette sortie manquée. « On a été catastrophique en première période », a avoué sans détour le capitaine Dante.