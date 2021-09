Nice : remonté, Julien Fournier donne déjà rendez-vous à l'OM

N'ayant toujours pas digéré le triste Nice-OM du 22 août dernier, le dirigeant azuréen, revanchard et remonté, attend la revanche avec impatience.

Le 22 août dernier, la rencontre entre l'OGC Nice et l'Olympique de Marseille accouchait d'un bien triste spectacle. Jets de projectiles, altercations entre joueurs et supporters, match définitivement interrompu... De quoi générer des sanctions, prononcées par la Commission de Discipline de la LFP, ainsi que de nombreuses tensions.

Parmi les décisions prises par la LFP, le fait de rejouer la rencontre dans son intégralité, le 27 octobre prochain. Pour rappel, au moment de l'arrêt du match, ce sont bien les Aiglons qui menaient au tableau d'affichage (1-0). Forcément, la pillule a du mal à passer dans le camp niçois, et notamment auprès de Julien Fournier...

"On avait le match en main, on allait battre Marseille"

Dans les colonnes du quotidien régional Nice-Matin ce samedi, le directeur du football du Gym a réglé ses comptes avec le club phocéen, regrettant au passage une sanction collective privant des milliers de supporters exemplaires pour les actes déplorables d'une extrême minorité. "C'est désagréable car ça ne représente pas notre public. Cela faisait 7 ans qu'on n'était pas venu en Commission de Discipline. Puis, merde, on avait le match en main, on allait battre Marseille", a d'abord regretté le dirigeant.

"Et tout a explosé. Le problème de notre société et des médias, c'est la caricature. Ce match, c'est devenu les méchants supporters niçois qui ont envahi le terrain et qui ont frappé les gentils joueurs de l'OM. Ce n'est pas ma lecture des événements, ce qui n'enlève rien aux comportements inacceptables de ceux qui ont foutu le match en l'air. Cela m'embête qu'on revienne encore là-dessus. J'ai envie qu'on tourne la page", a ensuite expliqué Julien Fournier, avant de critiquer l'Olympique de Marseille.

"Marseille s'est victimisé, a attaqué, on a préféré ne pas parler. Ce qui m'importe, c'est le prochain match à rejouer contre l'OM. Il va falloir le regagner car on l'a déjà remporté une fois", a enfin lâché le dirigeant niçois. Autant dire que le match prévu le 27 octobre prochain promet d'être disputé, pour ne pas dire explosif...!