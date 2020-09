Nice-PSG - Tuchel confirme : Mbappé disponible contre les Aiglons !

En conférence de presse, Thomas Tuchel a confirmé que Kylian Mbappé pourrait être titulaire face à Nice dimanche (13h) en Ligue 1.

La Ligue de Football Professionnel a décidé d’assouplir son protocole Covid-19, et c’est une très bonne nouvelle pour le , qui va pouvoir récupérer Kylian Mbappé pour la 4e journée de , laquelle verra les Parisiens se rendre à Nice dimanche (13h).

Testé positif au Covid-19 le 7 septembre, soit il y a 12 jours, Mbappé n’aurait normalement pas pu participer à la rencontre avant l’assouplissement du protocole. Mais la LFP a bel et bien donné son feu vert pour dimanche, comme l’a confirmé Thomas Tuchel en conférence de presse.

Tuchel sur Mbappé : "Le doc m’a donné son feu vert"

"Pour Kylian, j'ai parlé avec le doc. Il m'a dit que c'est ok. La Ligue a donné son feu vert aussi. C'est entre moi et Kylian maintenant. On va voir l'entraînement aujourd'hui", a ainsi expliqué le technicien allemand, qui s’entretiendra avec son joueur pour savoir si celui-ci désire jouer contre les Aiglons, mais sa réponse ne fait aucun doute.

"On va parler avant et après l’entraînement. Avant l'entraînement, je pense qu'il sera avec le groupe, on doit parler un petit peu. Ensuite, on décidera s'il doit commencer", a conclu Tuchel. Les Aiglons de Patrick Vieira sont prévenus : le "génie français" sera au rendez-vous !