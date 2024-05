Nice - PSG : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Nice et le PSG s'affrontent mercredi en match en retard de la 32e journée de Ligue 1.

La Ligue 1 est à une journée de son dénouement. Mais avant la dernière journée qui va sceller définitivement le sort de plusieurs équipes, certaines seront aux prises pour leurs avant-derniers matchs ce mercredi. L'une de ces rencontres va opposer l'OGC Nice au Paris Saint-Germain dans un match où l'enjeu ne sera que d'un seul côté.

Un PSG revanchard veut contrarier les plans de Nice

Comme la plupart des équipes du haut de tableau, l'OGC Nice a un gros enjeu à jouer en cette fin de saison. 5e de Ligue 1 avec 54pts, le club azuréen a encore une chance de se qualifier pour la procuration Ligue des Champions. Pour cela, les hommes de Francesco Farioli doivent s'imposer contre le PSG, mercredi. Une chose que Nice avait déjà réussie cette saison en étant la première équipe à battre le club parisien. Ça s'annonce également bien pour le Gym qui n'a perdu aucun de ses cinq derniers matchs en Ligue 1 (3 victoires, 2 nuls). Toutefois, le PSG, revanchard, pourrait mettre fin aux espoirs de Ligue des Champions de Nice.

Horaire et lieu du match

De son côté, le Paris Saint-Germain n'a plus rien à jouer en Ligue 1 cette saison. Déjà sacré champion, le club parisien compte bien finir la saison, surtout après la défaite dimanche dernier contre Toulouse. En plus de cela, Luis Enrique et ses hommes vont profiter des deux derniers matchs dans l'élite dont celui contre Nice, pour préparer la finale de Coupe de France contre l'OL le 25 mai prochain. Ce qui voudra dire que le PSG ne laissera aucune chance au Gym qui va devoir sortir le grand jeu pour maintenir les espoirs d'une qualification en Ligue des Champions.

Nice - PSG

Match en retard de la 32e journée de Ligue 1

Lieu : Allianz Riviera A 21h française

Les compos probables du match Nice - PSG

Nice : Bulka – Mendy, Todibo, Dante, Bard – Sanson, Rosario, Thuram – Boga, Moffi, Cho

PSG : Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Beraldo, Mendes – Zaire-Emery, Vitinha, Ruiz – Dembele, Mbappé, Barcola.

Sur quelle chaîne suivre le match Nice - PSG ?

La rencontre entre l'OGC Nice et le Paris Saint-Germain sera à suivre ce mercredi 15 mai 2024 à partir de 21h sur Canal+Sport. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, My Canal, ainsi que sur le service DAZN.