Nice, Patrick Vieira songe à reconduire une défense à 5

Patrick Vieira a indiqué qu'il songeait à reconduire un système à 5 défenseurs.

Si l'OGC Nice a subi un large revers contre un PSG impérial il y a une semaine (1-4), les Aiglons ont eu un temps fort durant ce match.

Patrick Vieira y a fait référence en conférence de presse ce vendredi en abordant la possibilité de reconduire un système à 5 défenseurs. Une hypothèse envisageable dès ce samedi pour le match contre (20 heures).

L'article continue ci-dessous

"Peut-être... Cela me traverse l’esprit. On a travaillé les deux schémas cette semaine. Je n’ai pas encore pris de décision", a expliqué le technicien dans des propos repris par Nice-Matin.

"J’ai aimé des choses quand on a joué à quatre derrière également. L’objectif, c’est d’avoir plus de présence devant. C’est à moi de trouver la bonne formule, c’est un beau challenge. Si on veut prendre des points à Strasbourg, il faudra imposer notre jeu. On ne va pas mettre une ligne de six, une autre de quatre et attendre de marquer sur un contre. Je ne changerai pas de philosophie."

Pour rappel, l'OGC Nice reste sur 4 matches sans succès et Patrick Vieira est à la recherche d'une solution tactique pour stopper cette spirale.