Nice, Patrick Vieira "rêve" d'entraîner en Premier League

Interrogé par Skysports, le coach de l’OGC Nice ouvre la porte à une carrière en Premier League.

Ancien milieu de terrain légendaire d’ , entre 1996 et 2005, Patrick Vieira pourra-t-il un jour coacher les Gunners ? Le coach azuréen n'écarte pas cett idée :

« C’est un rêve d’entraîner un jouer en . On veut toujours entraîner une des équipes pour lesquelles on a joué. Mais vous savez, je suis réellement concentré sur mon travail avec Nice, comment améliorer les choses, faire mieux en championnat. Mon seul objectif pour le moment est d’essayer de tirer le meilleur de mes joueurs, d’améliorer la qualité de jeu. C’est la seule chose que je peux contrôler. Qu’arrivera-t-il demain ? Je n’en ai aucune idée », a confié Vieira, 43 ans.

Vieira a ensuite été convié à s'exprimer sur l'affaire Xhaka. Pour rappel, le milieu de terrain suisse avait jeté son brassard de capitaine et s’en était pris à ses propres supporters, qui le sifflaient copieusement. Un acte qui lui a valu la perte du statut de capitaine. Mais il est soutenu par Pat Vieira :

« Je me sens mal pour lui, car il était le capitaine et il traverse actuellement une très difficile période à Arsenal. Je pense que nous devons nous rappeler tout ce qu’il a réussi à Arsenal depuis qu’il y est. Il mérite beaucoup de respect. Quand vous êtes un joueur et que vous n’êtes pas aussi bon que vous l’espériez, il y a beaucoup de frustration. Et parfois on dit ou fait des choses que l’on regrette. Je trouve cela très dur de voir beaucoup d’anciens footballeurs se jeter sur lui et dire des choses négatives. C’est bien trop facile. Je sais à quel point il est bon et il saura traverser cette période difficile, car c’est un homme fort, un bon joueur. Et il le montrera. », a ainsi estimé le Français.