Nice - Patrick Vieira en dit plus sur le mercato et pousse un coup de gueule : "Il y a une déstabilisation"

L'entraîneur de l'OGC Nice avait des messages à faire passer, samedi soir, après le succès contre Amiens (2-1).

Pour sa première de la saison, l'OGC Nice a signé un succès contre Amiens (2-1), samedi soir. Un résultat satisfaisant après une intersaison agitée, et pas rassurante sur le plan sportif.

Deux sujets sont actuellement sur toutes les lèvres : le rachat du club et le mercato. Concernant ce dernier point, Patrick Vieira n'a pas caché ses envies. "Sincèrement, je suis vraiment très content de mes attaquants. Ils ont fait un gros travail offensivement mais aussi dans l’aspect défensif. On a gagné le match collectivement. Individuellement, les joueurs vont être de mieux en mieux, on va leur laisser encore quelques semaines", a-t-il d'abord expliqué dans des propos relayés par Le Figaro, avant de préciser sa pensée.

"Il est clair qu’on est limité quantitativement dans l’aspect offensif. On a besoin d’un peu plus de créativité et moi, j’ai besoin d’avoir un peu plus de choix. La liste des joueurs que j’aimerais avoir a été communiquée et on va voir ce qui va se passer. Mais dans un premier temps, il faut que l’achat du club soit complet et fini. Après, on travaillera".

Mais l'entraîneur du Gym a aussi tenu à passer un message concernant la situation actuelle. "Ce sont des moments très difficiles. Les six derniers mois ont été compliqués au niveau du club", a-t-il tonné. "Je pense qu’il y a une certaine déstabilisation qui est en place pour déstabiliser le club, les joueurs et moi-même. C’est pour ça que j’ai hâte que le rachat du club soit terminé. On pourra ainsi travailler tous ensemble. Ce que je veux c’est travailler avec des gens qui partent dans le même sens et en ce moment, ce n’est pas trop le cas".