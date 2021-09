Nice-OM: le match à rejouer sur terrain neutre, retrait de points pour Nice

Réunie le 08 septembre 2021, la Commission de Discipline de la LFP a pris plusieurs décisions communiquée ce mercredi soir.

Plus de 15 jours après les incidents du match Nice-OM, la commission de discipline de la LFP a décidé ce mercredi après s'être réunie et avoir statué de faire rejouer le match dans son intégralité et sur un terrain neutre et sans public. L'OGC Nice écope aussi de deux points de pénalité, dont un avec sursis. Le club devra aussi disputer deux autres matchs à huis clos (dont celui à rejouer contre l'OM).

Le communiqué de la LFP :

"Au regard des graves violences, la Commission de Discipline avait décidé le 25 août 2021 de placer le dossier en instruction et, à titre conservatoire, de prononcer un huis-clos total sur l’Allianz Riviera pour la rencontre OGC Nice – FC Girondins de Bordeaux et de suspendre M. Pablo Fernandez, préparateur physique de l’Olympique de Marseille.

Après lecture du rapport d’instruction en présence des deux clubs, la Commission prononce les décisions suivantes :

- Le match OGC Nice - Olympique de Marseille est donné à rejouer.

- Trois matchs à huis-clos total pour l’OGC Nice, dont le match OGC Nice – Olympique de Marseille qui sera rejoué à huis-clos total sur un terrain délocalisé. Un match à huis-clos total a été purgé dans le cadre de la mesure conservatoire.

- Deux points de pénalité à l’OGC Nice dont un point avec sursis.

- Suspension de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles jusqu’au 30 juin 2022 de M. Pablo Fernandez, préparateur physique de l’Olympique de Marseille.

- Deux matchs de suspension à Alvaro Gonzalez.



- Un match de suspension avec sursis à Dimitri Payet.

La prochaine réunion de la Commission de Discipline aura lieu le mercredi 15 septembre 2021 à 18h."