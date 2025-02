Nice - Montpellier : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Nice sera aux prises avec Montpellier dimanche pour le compte de la 23e journée de Ligue 1. Les dernières infos ici.

La 23e journée de Ligue 1 se poursuit avec des rencontres toujours aussi décisives pour la fin de saison. Ce dimanche, ce nouvel épisode du championnat français offre des matchs assez intéressants dont un choc des extrêmes. Il s’agit, en effet, d’un duel entre le 4e, l’OGC Nice (40 pts) et la lanterne rouge, Montpellier (18e, 15 pts).

Nice s’accroche au podium

Nice continue de suivre le rythme imposé par l'OM (2e, 46 pts) et Lille (3e, 41 pts) en haut du classement. Les Aiglons restent sur deux succès consécutifs en Ligue 1, face à Lens (2-0) et Le Havre (1-3). Cependant, leur parcours en Coupe de France s’est brusquement arrêté en huitièmes de finale, après une défaite contre le Stade briochin (National 2, 2-1). Cette élimination, combinée à leur sortie prématurée en Ligue Europa, pourrait néanmoins leur permettre de se concentrer pleinement sur la fin du championnat, avec des semaines complètes de préparation.

Montpellier au bord du gouffre

De son côté, Montpellier traverse une période très compliquée et peine à quitter la dernière place du classement. Le MHSC reste sur trois revers d’affilée, sans inscrire le moindre but : battu par Lens (0-2) et Strasbourg (2-0), le club héraultais a ensuite subi une lourde défaite à domicile contre Lyon (1-4). Avec 15 défaites en 22 journées et une défense particulièrement friable (52 buts encaissés, pire total de l’élite), le spectre de la relégation se fait de plus en plus pressant. Montpellier compte six points de retard sur le premier non-relégable et trois sur le barragiste, ce qui complique sérieusement sa mission de maintien.

Horaire et lieu du match

Nice – Montpellier

23e journée de Ligue 1

Lieu : Allianz Riviera

A 17h15, heure française

Les compos probables du match Nice - Montpellier

Nice : Bulka - Ndayishimiye, Bombito, Dante - Clauss, Santamaria, Boudaoui, Abdi - Guessand, Laborde, Cho.

Montpellier : Lecomte - Tchato, Mouanga, Meïté, Kouyaté, Sainte-Luce - Coulibaly, Nzingoula, Savanier, Khazri - Delort.

Sur quelle chaîne suivre le match Nice - Montpellier ?

La rencontre entre l’OGC Nice et Montpellier sera à suivre ce dimanche 23 février 2025 à partir de 17h15 sur sur la plateforme DAZN. Il vous sera aussi possible de se connecter à ce service et de regarder en streaming via MyCanal ou Amazon Prime.