Nice - Monaco (0-1), l’ASM enfonce son voisin niçois

Au stade Allianz Riviera, l’AS Monaco a signé une victoire précieuse au détriment de son voisin niçois.

Dans le dur après sa défaite contre Troyes le week-end dernier, l’AS Monaco a très bien réagi ce dimanche lors de son court déplacement à Nice. L’équipe princière a glané une petite victoire mais d’une importance capitale face au Gym (1-0).

Monaco s'impose aux tripes

A vingt minutes du terme, le Suisse Breel Embolo a délivré les visiteurs d’une reprise de la tête, à la réception d’un excellent centre de Caio Henrique. Les Monégasques ont alors enfin été récompensés pour leur domination. Et c’est un avantage qu’ils ont su ensuite garder jusqu’au bout.

Avant ce tournant, l’équipe de Philippe Clément n’a pas été très en réussite. En première période, elle s’est vu priver d’un pénalty suite à une faute sur Embolo. Et il y a aussi eu une frappe d’Aleksandr Golovin, qui a terminé sur le poteau (52e). Auteur d’un match exceptionnel, le Russe n’avait pas été récompensé pour ses efforts. Avant la pause, il avait déjà été tout proche de scorer (41e).

L’imbroglio Ben Yedder

Remplacé avant la fin, Golovin n’a cependant pas montré de signe d’agacement. Au contraire de Wissam Ben Yedder. Après avoir débuté sur le banc, l’international français a été prié de faire son entrée (77e). Et puis, son coach a changé d’avis, à cause d’une histoire de maillots. L’attaquant monégasque a alors filé aux vestiaires avec un air mécontent.

Une scène qui va certainement être beaucoup commentée, mais c’est le dernier des soucis pour les Niçois. Ces derniers ont de quoi être préoccupés aujourd’hui. Par leur bilan comptable (5 points pris seulement). Et aussi par le visage qu’ils affichent. Dans ce derby, ils n’ont jamais vraiment fait illusion. Au niveau des occasions franches, ils n’en ont eu que deux durant l’ensemble de la partie (Dante 63 et Diop 92e). C’est trop famélique et cela n’invite pas à l’optimisme pour la suite.