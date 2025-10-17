Nice - Lyon : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

La Ligue 1 est de retour ce weekend. Le championnat français son huitième chapitre avec toujours des affiches intéressantes au programme, dont certaines s’annoncent d’ailleurs décisives. Parmi elles, figure le duel alléchant à suivre entre l’OGC Nice et l’Olympique Lyonnais, ce samedi.

La confrontation entre Nice et Lyon est prévue pour être un événement passionnant, avec des opportunités de streaming et des prévisions composées. En outre, ceux qui souhaitent ajouter un peu de piment à leur visionnage pourraient envisager d'utiliser un code promo Betclic pour leurs paris.

Nice en perte de vitesse

Rien ne va plus du côté de l’OGC Nice. En quête de repères et de constance, le Gym traverse une période délicate ponctuée de contre-performances inquiétantes. Malgré un nul arraché à Monaco (2-2) avant la trêve internationale - un match au scénario paradoxal où les Aiglons ont mené de deux buts avant de jouer plus d’une heure en infériorité numérique - les signaux restent au rouge. En y ajoutant la lourde défaite concédée à Brest (4-1), un nul frustrant face au Paris FC (1-1) et deux revers en Ligue Europa contre l’AS Rome (1-2) puis Fenerbahçe (2-1), les Niçois n’ont plus goûté à la victoire depuis cinq rencontres toutes compétitions confondues. Désormais 12es de Ligue 1 avec 8 unités au compteur, ils se retrouvent plus proches du bas du tableau que des places européennes, un constat qui interpelle alors que la saison commence à s’installer dans la durée.

L’OL garde le cap malgré un coup d’arrêt

À l’inverse, l’OL continue d’afficher un visage séduisant malgré un léger accroc avant la trêve. Battu à domicile par Toulouse (1-2), le club rhodanien a vu sa belle série stoppée net, mais reste solidement ancré dans le haut du classement. Quatrièmes à seulement un point du podium (15 pts), les hommes de Paulo Fonseca suivent de près le rythme imposé par le Paris Saint-Germain. Forts de cinq victoires en six rencontres avant ce revers, et d’une défense longtemps hermétique, les Lyonnais confirment leurs ambitions. En parallèle, leur parcours européen démarre sous les meilleurs auspices : succès convaincants face à Utrecht (0-1) et Salzbourg (2-0) en Ligue Europa. Des résultats qui témoignent d’une équipe sûre de sa force et capable de rebondir rapidement.

Sur quelle chaine suivre le match Nice - Lyon ?

La rencontre entre l’OGC Nice et l’Olympique Lyonnais sera à suivre ce samedi 18 octobre 2025 à partir de 17h sur BeIN Sports 1. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming via la plateforme dédiée du groupe, BeIN Connect.

Horaire et lieu du match

Nice - Lyon

8e journée de Ligue 1

Lieu : Allianz Riviera

A 17h, heure française

Les compos probables du match Nice - Lyon

Nice : Diouf - Mendy, Bah, Oppong - Clauss, Vanhoutte, Sanson, Bard - Cho, Carlos, Diop.

Lyon : Greif - Maitland-Niles, Mata, Kluivert, Abner - Morton, Tolisso - Karabec, Merah, Fofana - Satriano.