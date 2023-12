Nice : Les terribles révélations de Julien Fournier sur Galtier

Ancien directeur sportif de l’OGC Nice, Julien Fournier a fait de terribles révélations sur Christophe Galtier, mardi.

A 10 jours de l’ouverture du procès de Christophe Galtier pour discrimination et harcèlement moral, Julien Fournier a fait des nouvelles révélations sur l’ancien coach de l’OGC Nice et du Paris Saint-Germain. Invité dans l’After Foot, l’ancien directeur sportif des Aiglons a fait part de ses vérités sur l’affaire Galtier.

Julien Fournier explique l’origine de l’affaire Galtier

Il y a un an, Julien Fournier avait envoyé un mail à Dave Brailsford, directeur des sports d’INEOS, propriétaire de l’OGC Nice, dénonçant les propos racistes et les actes discriminatoires de Christophe Galtier. Une affaire qui avait grand bruit et a conduit à la mise en examen de l’ancien entraineur du PSG par le tribunal de Nice. Mardi dans l’After Foot de RMC, Julien Fournier est revenu sur l’origine du mail envoyé au responsable niçois.

L'article continue ci-dessous

« Cet email a été écrit pour une seule raison. (...) Je me retrouve avec un nouveau responsable, qui était Dave Brailsford. Quand j'évoque tout ce qui s'est passé, sa réponse a été que le racisme est grave mais que c'est encore plus grave de ne pas dénoncer le racisme. J'ai gambergé cette phrase tout le week-end. Tout ce que j'avais expliqué oralement, je lui ai mis par écrit. Sur ces sujets, on s'est affrontés tout au long de l'année avec Christophe (Galtier). J'ai essayé d'être un rempart pour les potentielles victimes, qui sont les joueurs. La victime, ce n'est pas Julien Fournier », explique Julien Fournier.

Julien Fournier veut juste défendre les joueurs

Selon Julien Fournier, Christophe Galtier aurait été contre l’arrivée des joueurs de confession musulmane à l’OGC Nice. L’ancien entraineur du Gym n’était pas prêt à laisser des joueurs observer le jeûne lors du ramadan alors que le championnat était toujours en cours. « Il y avait eu un vrai problème au mois d'août qui semblait, de mon point de vue, être réglé. Il n'y avait plus de signaux. Puis il y a eu le mercato de janvier avec la venue de Billal (Brahimi) qui a beaucoup cristallisé les choses. C'est à partir de cette période, avec un énorme pic au niveau du ramadan, où il y a eu des prises de bec », révèle Fournier qui n’avait que défendre les intérêts des joueurs.

Getty Images

« Surpris? Non. C'est dans la droite lignée de ce que j'ai pu décrire ou de ce que j'ai vécu. En revanche, ce que j'ai dénoncé, plein de joueurs ne l'ont pas vécu. Parce que ce ne sont pas des choses qui se font devant tout le monde ou dans un vestiaire. Dans ce que j'ai lu ce matin, j'ai aussi découvert des choses. (...) Pendant longtemps, les gens ont interprété ça comme une guerre Fournier-Galtier. Mais là, ce n'est pas Fournier qui charge Galtier. J'ai dénombré six ou sept personnes. Je ne suis pas dans une cabale », ajoute Fournier.