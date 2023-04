Affaire Galtier-Fournier : l'accusation de Daniel Riolo envers le PSG !

Daniel Riolo considère que le club de la capitale aurait pu éviter l'affaire Christophe Galtier.

Christophe Galtier est secoué par une affaire de racisme, suite à la divulgation d'un mail de Julien Fournier à l'encontre des dirigeants de l'OGC Nice, dans lequel il relate des faits, selon lui, arrivés la saison dernière à Nice et des conversations entre lui et Christophe Galtier où ce dernier aurait refusé le recrutement de joueurs musulmans notamment.

"Le PSG était au courant"

Ces faits ont eu lieu la saison dernière lorsque Christophe Galtier entraînait l'OGC Nice, mais cette affaire secoue désormais, indirectement, le Paris Saint-Germain où le technicien français officie actuellement. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que pour le club de la capitale, le timing est plutôt mal choisi. En effet, le PSG n'a pas connu une saison de tout repos.

Entre l'élimination en Ligue des champions et les diverses polémiques, le PSG se serait bien passé de cette affaire, qui plus est, à quelques jours d'un match capitale dans l'optique de la course au titre en Ligue 1 face au RC Lens. Sur les ondes de RMC, Daniel Riolo estime pourtant que le PSG aurait pu éviter cette affaire en ne recrutant pas Christophe Galtier l'été dernier car ils auraient dû être au courant de cette affaire en coulisses.

"C'est l'omerta dans le football"

"Je ne peux pas l'affirmer à 100%, mais je suis sûr à bien plus que 50%, qu'au PSG ils savaient cette histoire. Le PSG s'était informé sur cette histoire l'été dernier. Je ne crois pas Luis Campos. Je pense que Nasser et Luis Campos avaient de gros doutes sur la véracité de ces histoires qui circulaient. Rivère a été consulté et comme ils étaient contents de se débarrasser de lui, ils ont dit qu'il n'y avait pas de problème", a expliqué Daniel Riolo.

Daniel Riolo est exaspéré par le fait que personne ne dise ce qu'il sait sur cette affaire : "Résultat, aujourd'hui, ça leur revient dans la gueule, parce que le PSG n'a pas étudié le dossier comme il fallait. Ils se retrouvent avec cette histoire sur les bras. Les histoires sur Gouiri, Todibo... quand on les entendait les histoires, moi je disais : "je veux bien raconter, mais le joueur doit parler". Les mecs doivent sortir du bois, ils ne parlent pas sur conseils de leurs agents".

"Didier Digard s'exprime à moitié en conférence de presse, pas de problème il a son match de Coupe d'Europe. Mais à un moment, si vraiment vous voulez dire des choses, allez-y. Dans le milieu du football, c'est l'omerta. Personne ne dis jamais rien. Il y a un joueur, je ne veux pas balancer son nom parce que je veux voir s'il va parler dans les prochaines semaines, me dire qu'il est content que ça sorte enfin. J'en ai rien à cirer que tu sois content, il faut dire les choses !", a conclu la voix de l'After Foot.