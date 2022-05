Nice : Fournier révèle que les Aiglons ont tenté de recruter Ziyech en 2016

Où en serait aujourd'hui l'OGC Nice si ce transfert avait pu être conclu ? Il y a désormais presque six ans, le club azuréen avait tenté de recruter Hakim Ziyech.

"L'OGC Nice n'existait pas pour les joueurs à l'époque"

Celui qui évoluait encore à Twente à l'époque signera finalement à l'Ajax à la toute fin de l'été, avec la suite que l'on connait aujourd'hui.

De nombreuses années plus tard, le directeur du football niçois, Julien Fournier, est revenu sur cette tentative infructueuse auprès de Nice Matin.

"On allait le rencontrer... À l’époque, les joueurs avaient un regard sur l'OGC Nice qu'ils n'ont plus aujourd'hui. On n’existait pas pour eux. Quand je me suis attaqué à ce joueur, on n’existait pas, je ne m'en rendais pas compte", a-t-il avoué.

"Oui, il nous a snobé et je le comprends parfaitement. À l'époque, il avait l'Ajax, il avait d'autres gros clubs. L'OGC Nice pour lui ce n'était pas représentatif."

L'Eredivisie comme pépinière

Racheté par le groupe Inéos en 2019, l'OGC Nice a depuis quelque peu changé de dimension et prétend désormais lutter pour une qualification européenne chaque saison.

Surtout, les Aiglons sont parvenus ces dernières saisons à séduire un certain nombre de jeunes joueurs à fort potentiel de venir exprimer leur talent sur la Côte d'Azur.

Dont plusieurs en provenance du championnat néerlandais, à l'image de Kasper Dolberg, ou plus récemment Rosario ou Stengs. Passé entre-temps par la Roma, Justin Kluivert a lui aussi fait ses classes aux Pays-Bas avant de faire rêver les supporters niçois.