Nice, Dante "touché" par les sifflets du public"

Malgré leur succès face à Reims (2-0), les joueurs de l’OGC Nice sont sortis sous les sifflets des supporters. Ce qui n'a pas échappé à Dante.

"Les supporters, je crois vraiment en eux, je crois qu’ils ont ce club dans le cœur, mais franchement, ces sifflets m’ont touché. S’ils veulent nous siffler, il n’y a pas de souci… Mais ça m’a touché parce que je n’attendais pas ça d’eux". Dante, le capitaine des Aiglons, a eu du mal à digérer les sifflets des supporters de l'OGC Nice à l'encontre du club azuréens après le succès acquis contre Reims.

"Les supporters nous ont demandé de sortir nos couilles (sic) et de mouiller le maillot. On l’a fait. On était vraiment prêt à aller à la bagarre, aller à la guerre. On l’a fait et c’est bien. Après, les sifflets c’est leur réaction. C’est à eux de décider ce qu’ils doivent faire : nous applaudir ou nous siffler. Je pense que le plus important, c’est qu’on a parlé entre nous, à l’intérieur du groupe.", a estime le défenseur brésilien.

"On était mécontent de la situation (5 défaites et 1 nul sur les 6 derniers matches, NDLR) et on voulait tous rebondir aujourd’hui. C’est fait ! On sait tous que ce n’est pas encore suffisant. On veut plus, on veut offrir du bonheur et de la joie aux supporters. C’est à nous de continuer à travailler.", a confié Dante dans des propos accordés à Sport24.