Nice - Brest : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Pour le compte de la septième journée de Ligue 1, l’OGC Nice et Brest sont au duel, ce dimanche. Les dernières news ici.

Ouverte vendredi avec le duel entre Strasbourg et Lens (0-1), la 7e journée de Ligue 1 se prolonge avec d’autres rencontres plus attrayantes. L’une de celles-ci sera marquée par l’opposition entre les deux actuels leaders du championnat, l’OGC Nice et le Stade Brestois, ce dimanche, au Stade Allianz Riviera.

Nice et Brest : qui pour le fauteuil de Ligue 1 ?

C’est une opposition très disputée, qui est attendue à l’Allianz Riviera, ce dimanche. Un leader doit définitivement sortir du choc entre les deux équipes du haut du tableau. Meilleure défense du championnat de France avec seulement quatre buts encaissés, l’OGC Nice (2e, 12 points) accorde son hospitalité à son homologue brestois, ce dimanche. Mais avant, les Aiglons sont invincibles en Ligue 1. Sortis d’une victoire (0-1) contre Monaco la précédente journée, Francesco Farioli et ses capés comptent trois matchs nuls et autant de victoires en six journées.

Vainqueur de l’Olympique Lyonnais (1-0), le weekend écoulé, le Stade Brestois, qui s’adjuge la première place avec 13 points. Mais Steve Mounié et ses coéquipiers, bien qu’ils soient leaders, ne sont pas pour autant invincibles. Ceux-ci, en six sorties, comptabilisent quatre victoires, un match nul et une défaite.

Le vainqueur entre les deux équipes, ce dimanche, pourrait prétendre prendre les commandes du championnat de France. Si c’est les hôtes qui s'imposent, ils totalisent 15 points. Mais en cas de victoire des visiteurs, ces derniers continueront de conserver la première place, et comptabiliseraient 16 unités.

Horaire et lieu du match

Nice – Brest

7e journée de Ligue 1

Lieu : Allianz Riviera

A 13h française

Les équipes probables du Nice – Brest

Nice: Bulka - Atal, Todibo, Dante, Bard - Sanson, Ndayishimiye, Thuram - Laborde, Moffi, Diop.

Brest: Bizot - Lala, Chardonnet, Brassier, Locko - Camara, Lees-Melou, Magnetti - Del Castillo, Mounié, Le Douaron.

Sur quelle chaîne suivre le match Nice - Brest

La rencontre entre l’OGC Nice et le Stade Brestois sera à suivre ce dimanche 1er octobre 2023 à partir de 15h sur Prime Video. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, Pass my Ligue 1.