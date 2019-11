Nice, Atal "travaille pour jouer dans un gand club"

Youcef Atal est revenu au micro du Canal Football Club sur l'intérêt dont il faisait l'objet l'été dernier.

« Oui, il y a des clubs qui me voulaient à ce moment-là. L’année passée ça a été trop tôt (pour un départ). Et aujourd’hui encore, je me concentre pour faire une autre belle saison", a estimé Atal.

« Oui, je peux jouer dans un grand club, ça fait partie de mes objectifs. Je travaille pour ça. Il n’y a pas un joueur qui vous dira qu’il n’aimerait pas jouer dans un grand club », a assuré l'Algérien au micro du CFC ce dimanche soir, lui qui a aussi été sondé sur sa polyvalence.

« Je suis percutant et je joue comme ça depuis que je suis petit. Je n’ai jamais changé. Ce sont mes qualités naturelles et j’essaye d’en profiter. Sur les côtés, il faut être rapide de toute façon. Je préfère jouer arrière droit, mais ce sont les choix du coach. J’étais formé à ce poste. Je vois mieux quand je pars de derrière. Mais que j’attaque ou je défende, je vais à fond. Je me donne tout le temps à 100%. », a ajouté le latéral niçois.

En plus du PSG, l’ et seraient intéressés par le Fennec.