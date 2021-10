N'Golo Kanté : 200 matches en Premier League et des stats XXL

Kanté vient de jouer son 200e match en Premier League et son bilan est impressionnant.

Ce samedi, lors de Newcastle-Chelsea, Ngolo Kanté (30 ans) a disputé son 200e match en Premier League. S'il lui sera sans doute impossible d'égaler les 653 matches de Gareth Barry, le champion du monde du monde 2018 affiche un superbe bilan depuis ses débuts dans le championnat anglais, le 8 août 2015 lors d'une victoire 4-2 de Leicester contre Sunderland.

Pratiquement toujours titulaire

Sur ses 200 matches joués en Premier League, Kanté en compte 163 pour Chelsea et 37 pour Leicester. Il a été titulaire 185 fois, preuve de sa régularité et de la confiance accordée par ses nombreux entraîneurs (Claudio Ranieri à Leicester, Conte, Sarri, Lampard puis Tuchel chez les Blues).

Kanté présente un bilan bien évidemment positif avec 118 victoires (la dernière ce samedi contre Newcastle), 42 nuls et seulement 40 défaites soir un pourcentage de victoires de 59%.

De par sa position de milieu défensif, Kanté n'a inscrit que 11 buts (dont un seul pour Leicester) et délivré 12 passes décisives (4 pour les Foxes, 8 pour les Blues).

Aucun carton rouge !

Mais Kanté peut s'enorgueillir de n'avoir récolté que 30 cartons jaunes (dont un, aujourd'hui, contre les Magpies) mais surtout, zéro carton rouge, ce qui est une véritable prouesse quand on sait l'intensité qui règne lors des matches de la Premier League !

Au-delà de ces statistiques, Kanté possède à son palmarès deux titres en Premier League. Le premier avec Leicester en 2016 et le deuxième avec Chelsea en 2017. Ce doublé obtenu avec deux clubs différents n'avait plus été réalisé par un joueur depuis Eric Cantona (Leeds 1992 puis Manchester United 1993). Cela renforce un peu plus la place de Kanté au panthéon de la Premier League.