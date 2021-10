Victorieux, Chelsea distance Liverpool (accroché) et Manchester City (battu)

Chelsea réalise une très belle opération au classement après les contre-performances de Liverpool et Manchester City lors de la 10e journée de la PL.

Avec le retour de la Ligue des champions la semaine prochaine, les trois premiers de la Premier League, Chelsea, Liverpool et Manchester City jouaient ce samedi à 15h00, en même temps. Et ce sont les Blues qui ont fait très belle opération au classement en profitant des faux pas des Reds et des Citizens !

Chelsea a pris son temps

Privés de Lukaku, Werner, Pulisic, Kovacic, Pulisic et Mount, les Blues se rendaient à Newcastle toujours à la recherche d'une première victoire en Premier League cette saison et qui espère un mercato d'hiver très actif depuis son rachat par un fonds souverain de l'Arabie saoudite.

Les hommes de Thomas Tuchel, dominateurs, ont attendu la deuxième mi-temps pour faire la différence grâce à un doublé de Reece James (65e, 77e) et un but de Jorginho sur penalty (80e).

Liverpool piégé par Brighton

Avec deux victoires 5-0 lors de ses deux dernières sorties (sur les terrains de Watford et de Manchester United), on s'attendait à une nouvelle démonstration de Liverpool face à Brighton.

Après 24 minutes de jeu, les Reds menaient 2-0 (Henderson 4e, Mané 24e) et on craignait le pire pour les Seagulls.

Mais Brighton n'est pas l'équipe surprise de ce début de saison par hasard. A quelques minutes de la pause, Mwepu réduisait l'écart (41e) puis, peu après l'heure de jeu, Trossard égalisait (65e).

A un quart d'heure de la fin, Trossard trompait Allison mais son but était refusé, logiquement, pour une position de hors-jeu. Anfield poussait un ouf de soulagement et finalement, Liverpool s'en sort plutôt bien avec ce match nul.

Samedi noir pour City

Avant cette rencontre, Manchester City était invaincu à domicile et n'avait pas encaissé le moindre but à l'Etihad. Mais face au Crystal Palace de Patrick Vieira, tout est allé de travers pour les hommes de Pepe Guardiola.

Dès la 6e minute de jeu, les Eagles profitaient d'une perte de balle de Laporte pour ouvrir le score par l'intermédiaire de Wilfried Zaha.

Dans les arrêts de jeu du premier acte, Laporte ceinturait Zaha qui filait au but et écopait d'un carton rouge.

A 10 contre 11, Manchester City tentait de revenir au score en deuxième période et faisait même trembler les filets à l'heure de jeu. Mais le but de Gabriel Jesus était refusé pour une position de hors-jeu.

Pis, à deux minutes de la fin du temps réglementaire, Gallagher portait le score à 2-0, enterrant les derniers espoirs mancuniens d'arracher l'égalisation.

Au classement, Chelsea se détache

A l'issue des résultats de ce samedi après-midi, Chelsea réalise une superbe opération au classement. Déjà leaders avant cette dixième journée, les Blues comptent désormais 25 points et distancent Liverpool (2e avec 22 points) et Manchester City (3e avec 20 points).