Neymar voit Brésil - Italie en finale du Mondial

Un an nous sépare seulement de la Coupe du Monde au Qatar. Neymar devrait y être et participer ainsi à son troisième tournoi planétaire. Serait-ce son dernier ? Le doute est permis, car il a récemment suggéré qu’il pourrait prendre possible retraite internationale après cette compétition, mais la certitude est qu’il est gonflé à bloc pour se distinguer au Qatar et emmener la Seleçao sur le sommet mondial.

Neymar ne voit pas la France en finale

Interviewé par BeIn Sports lors d’une émission spéciale de J-365 avant le coup d’envoi de la compétition phare, l’ex Barcelonais s’est projeté sur ce tournoi qu’il attend avec impatience : « Je ne vois disputer la finale et ramener le trophée à la maison. J’espère rentrer dans l’histoire de la Coupe du Monde ».

Quand on lui a demandé ensuite contre qui se voyait-il jouer la finale, le Parisien a répondu : « C’est difficile (à dire). Je dirais l’Italie ». Si sa prédiction se confirme, ça sera un remake de la finale de 1994 et qui avait permis à Romario, Bebeto et cie de ramener la Seleçao au sommet après 24 ans d’attente.

S’il voit l’Italie en finale, Neymar ne voit donc pas la France. A ses yeux, les champions du monde vont donc baisser pavillon avant ce rendez-vous final. Pas sûr que ses coéquipiers tricolores du PSG vont apprécier.

Neymar s’est aussi attardé sur le lien particulier qu’il a avec la Coupe du Monde et ce depuis son plus jeune âge. "Mon premier contact avec la Coupe du Monde c’était en 1994 quand j’ai regardé en étant petit. Et je regardais aussi celle de 2002. Je me réveillais tot le matin pour voir les matches. J’ai de grands joueurs et quand je regardais le brésil jouer, je m’imaginais avec ce maillot. Je disais à mes parents que je voulais jouer avec le Brésil. Et que je ferai tout pour participer à ce Mondial. C’est un moment unique parce que vous représentez votre pays. C’est votre rêve d’enfant".