Neymar vers un incroyable retour ?

Fabrizio Romano a rejeté les rapports sensationnels liant Neymar à un retour spectaculaire à Barcelone.

La mégastar brésilienne soigne actuellement une blessure au ligament croisé antérieur contractée en sélection fin 2023, mais cela n'a pas empêché son avenir de faire l'objet de vives spéculations. Bien qu'il n'ait rejoint les géants saoudiens d'Al-Hilal que l'été dernier pour la somme astronomique de 90 millions d'euros, le joueur de 32 ans est fréquemment associé à un départ et il est vrai qu'il n'a pas fait grand-chose pour dissiper les rumeurs, ayant déjà affirmé qu'il souhaitait rejoindre la Major League Soccer en plus de retourner dans son club d'enfance, Santos.

Le président de Santos a d'ailleurs récemment alimenté les spéculations en affirmant qu'il avait discuté avec Neymar et que ce dernier reviendrait au club. Ces derniers jours, une autre rumeur a fait son apparition, liant Neymar à un retour spectaculaire au FC Barcelone. Il a été dit que le Brésilien avait l'intention de revenir après avoir parlé au président Joan Laporta.

Pas de retour prévu

L'expert en transferts Fabrizio Romano s'est toutefois empressé de jeter un froid sur ces rumeurs sensationnelles. L'Italien a réfuté les affirmations selon lesquelles Neymar et le FC Barcelone envisageraient de se rencontrer à nouveau. "Selon mes informations, malgré les rumeurs des dernières 24 ou 48 heures, il n'y a aucune discussion, aucun contact pour que Neymar revienne à Barcelone cet été", a révélé Fabrizio Romano sur sa chaîne YouTube.

"Neymar est concentré à 100 % sur son chapitre saoudien à Al-Hilal, sur sa guérison de sa blessure et sur le fait de jouer pour Al-Hilal. A ce stade, Neymar ne discute donc pas d'un retour avec Barcelone, malgré les rumeurs habituelles que nous entendons à ce sujet". À ce jour, Neymar n'a fait que cinq apparitions avec Al-Hilal, pour trois passes décisives et un but.