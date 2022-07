Neymar, Sergio Ramos et les réactions après PSG - Nantes (4-0)

Le PSG n’a pas fait dans le détail lors de son duel contre Nantes lors du Trophée des Champions. Une copie qui a suscité la satisfaction des Parisiens

Attendus pour ce premier match officiel de la saison, les Parisiens n’ont pas déçu ce dimanche à l’occasion du Trophée des Champions qui les a mis aux prises à Nantes. Impressionnants dans tous les domaines, ils se sont imposés sur un score sans appel 4 buts à 0. Tant le résultat que la manière ont été rendez-vous et au coup de sifflet final les joueurs et leur coach n’ont pas manqué d’exprimer leur satisfaction.

Neymar (attaquant du PSG sur Amazon Prime) : « C’était un bon match, on a bien joué, félicitation à toute l’équipe. C’est un match qui nous donne un trophée et ce qu’on voulait c’était gagné. Un nouveau Messi ? Non, non, je ne crois pas. Les gens parlent beaucoup sans savoir ce qui se passe à l’intérieur. Il ne change pas et reste un joueur qui fait la différence. J’espère que cette saison on va rester comme ça et que tout va bien se passer, pour Léo, pour Kylian, pour moi. Et si tous les on est bien, le PSG sera bien ».

Sergio Ramos (défenseur du PSG sur Amazon Prime) : « On est très satisfaits de cette 1e journée. C’est le premier trophée de la saison. On a beaucoup couru, et on a eu le contrôle. On a gardé nos cages inviolées. Et on a marqué des buts. Personnellement, j’ai marqué. Je suis très content de la soirée. Oui, je suis très heureux. C’était le premier match officiel, et au niveau collectif on a été bons. On doit continuer à consolider notre système et continuer à s’améliorer. La défense à 3 ? C’est un nouveau système. On a déjà un peu joué comme ça la saison dernière, mais on va continuer à travailler. Ca nous donne de la sécurité et de la stabilité défensive, car ça maintient le milieu défensif haut (…) Moi, je suis super content. La 1e saison a été plutôt difficile, mais je l’ai bien finie. J’avais envie de jouer au foot et petit à petit je retrouve mon meilleur niveau ».

Christophe Galtier (entraineur du PSG sur Amazon Prime) : « On a fait un match très sérieux. On s’attendait à un match difficile, mais le fait que les joueurs l’ont abordé avec beaucoup d’envie et de sérieux a fait que le match a été plus simple. Ils ont eu deux occasions, mais on a été assez cohérents dans la manière d’attaquer et aussi de défendre. J’ai vu des joueurs faire beaucoup d’efforts dans le replacement et c’était très important. C’est bien de ramener le trophée à Paris. Les gars ont été très chahutés la saison dernière. Moi, je les ai beaucoup observés. Il doit y avoir une dynamique de groupe et sur ces choses-là ça s’est bien passé. Après, il faut les laisser s’exprimer. Insister sur les replacements, car quelque fois l’équipe est coupée en deux. Mais je suis satisfait de l’état d’esprit. Ils ne manquent aucune séance d’entrainement. Kylian ? Il est très important dans ce nouveau projet, ça sera l’atout majeur de notre secteur offensif. Ce qui change chez moi ? Rester concentré, car la moindre parole qui déraille ça fait le tour du monde. Mais ce sont de grandes stars, il faut les accompagner. Mais évidemment qu’avec ces joueurs-là, les choses sont rendues plus simples ».

Moussa Sissoko (milieu de terrain de Nantes sur Amazon Prime) : « C’est très frustrant de perdre une finale. Mais aujourd’hui, il ne faut pas se voiler la face, on est tombés sur un grand Paris. Les regrets qu’on peut avoir ce sont sur nos deux occasions. Peut-être qu’on aurait pu jouer un peu plus haut, monter un peu plus la défense pour soulager un peu le milieu. Mais c’est facile à dire après le match. S’ils sont comme ça sur la saison, ils seront imbattables. Chapeau à eux. Et nous, on va devoir digérer cette défaite. »