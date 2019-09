Date de sortie, équipes jouables, modes de jeu : la démo de FIFA 20 est disponible !

Avant sa version complète le 27 septembre, date de sortie en France, FIFA 20 se dévoile dans une démo dès à présent disponible en téléchargement.

Après la révélation très attendue des notes des joueurs, FIFA 20 se dévoile un peu plus avec sa démo désormais disponible et jouable en téléchargement. Afin de pouvoir tester le prochain jeu d'EA Sports, il suffit de récupérer la démo sur les plateformes prévues par les consoles (PS Store, Xbox Live, Nintendo Store et Steam).

Cette démo permettra de mieux se familiariser avec les nouveautés du jeu, à commencer par le gameplay en match. La version définitive de FIFA 20 sortira le 27 septembre prochain en avec trois éditions : Standard avec Eden Hazard, Champions avec Virgil van Dijk et Ultimate avec Zinédine Zidane.

Le sablier est vide ! La Démo #FIFA20 est enfin disponible !



Jouez à VOLTA FOOTBALL

Jouez la @ChampionsLeague en mode coup d’envoi



Dispo sur @PlayStationFR @XboxFR et PC ! https://t.co/1f0K6Lciui #FIFA20Demo pic.twitter.com/Kfn3DLVTnE — EA FIFA France (@EA_FIFA_France) September 10, 2019

Le mode Volta Football est jouable !

Pour ce qui est des modes de jeu présents sur cette démo, on pourra comme d'habitude lancer un match d'exhibition avec au choix dix équipes dont le PSG. L'habillage qui est sous licence avec EA Sports refait son apparition pour cette démo de FIFA 20.

Enfin, Volta Football qui ressuscite FIFA Street sera également disponible pour que les joueurs puissent découvrir ce qui constitue sans doute la principale nouveauté de cet opus. On peut dès à présent lancer des matches à trois contre trois où les dribbles seront essentiels pour faire la différence.

Les équipes jouables sur la démo : , , , , PSG, AS Rome, , Tigres UANL, et Vissel Kobe.