Neymar reprend l’entrainement avec le PSG

Remis de sa blessure aux adducteurs, Neymar devrait être de la partie dimanche lors du choc contre l’OM en championnat.

Les fans parisiens peuvent être contents. Dimanche soir, à l’occasion du duel de leur équipe contre l’ennemi juré marseillais, le club de la capitale enregistrera le retour à la compétition de sa vedette brésilienne, Neymar. Au repos ces derniers jours, l’ancien Barcelona a retrouvé le Camp des Loges ce vendredi et a pu s’entrainer normalement.

En quête de son premier but contre l’OM depuis quatre ans

Neymar avait raté les deux précédents matches du PSG. En championnat, il était absent contre Angers car revenu tardivement de son regroupement avec la sélection. Et, en Ligue des Champions, il a dû faire l’impasse sur la rencontre contre Leipzig à cause d’une légère gêne aux adducteurs. Mauricio Pochettino, le coach de l’équipe, avait assuré à ce moment-là que ce n’était rien de grave et cela s’est donc vérifié.

Neymar sera motivé pour bien faire contre l’ennemi juré. En janvier dernier, il avait été parmi les buteurs lors de la victoire conquise lors du Trophée des Champions. En revanche, en championnat, la dernière fois qu’il a trouvé le chemin des filets contre l’OM c’était il y a exactement quatre ans. Une série noire qu’il aura à cœur de stopper.

Avec le retour de Neymar, le PSG va pouvoir compter sur l’ensemble de ses forces offensives contre les Phocéens puisqu’il enregistre également le retour de Mauro Icardi. Le coach francilien aura l’embarras du choix pour composer son attaque. Et s’arracher accessoirement quelques cheveux.