Neymar règle enfin ses comptes avec Mbappé

Neymar laisse entrevoir une rupture avec son ancien coéquipier au PSG, Kylian Mbappé, après avoir "liké" un post Instagram critiquant le Français

L'influent compte de médias sociaux brésilien Jogada Ensaiada, qui compte 189 000 followers sur Instagram, a publié une évaluation accablante sur la nature de l'influence de Mbappé au PSG et l'état de l'équipe maintenant qu'il est prêt à partir - potentiellement pour le Real Madrid - sur un transfert libre. Neymar a "aimé" le message, dont la légende générale était "Aucun joueur ne devrait être plus grand que l'institution", suggérant qu'il en approuvait le contenu.

Le compte de Jogada Ensaiada a détaillé un véritable réquisitoire sur sa publication : "Le PSG, un exemple de gestion du football. Ils savaient comment réunir les meilleurs joueurs et avaient la meilleure équipe de la planète. Quand l'équipe a commencé à bien marcher, l'ego d'un "certain Français" a commencé à perturber l'atmosphère. Mbappé a commencé à se sentir exclu, la plupart des membres de l'équipe parlaient espagnol et il a menacé de partir. Pour ne pas perdre son précieux, le PSG a commencé à vendre ceux qui n'étaient pas alignés sur les idées de Mbappé et a fait venir les joueurs français qu'il voulait. Après avoir tout fait pour que tout aille dans son sens, Mbappé a communiqué au PSG qu'il quitterait le club gratuitement à la fin de la saison. Et au final, c'est ce qui reste au PSG".

Aimé et approuvé par Neymar

Devenu le deuxième joueur le plus cher de l'histoire en signant définitivement au PSG en 2018, derrière Neymar, le Bondynois arrive au terme de son bail avec le PSG. Des informations en Espagne font déjà état d'un accord avec le Real Madrid pour un contrat de cinq ans qui paierait 15 millions d'euros à 20 millions d'euros, avec des bonus en plus. Cela ferait de lui le joueur le mieux payé du Real, bien qu'il gagne moins d'argent qu'à Paris depuis son dernier nouveau contrat en 2022.

L'article continue ci-dessous

Alors qu'il s'apprête à quitter le PSG et la France, Kylian Mbappé pourrait réaliser quelques exploits pour clore ce chapitre de sa carrière. Le PSG et lui n'ont pas encore remporté la Ligue des champions, mais ils ont un pied en quarts de finale après la victoire 2-0 à l'aller contre la Real Sociedad en huitièmes de finale la semaine dernière.

On estime également que Mbappé souhaite représenter la France en tant que joueur majeur désigné lors des Jeux olympiques de cet été, qui se dérouleront à domicile. Neymar (2016) et Lionel Messi (2008) ont tous deux une médaille d'or olympique dans leur collection respective.