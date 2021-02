Neymar ratera le choc contre le Barça

Touché aux adducteurs, Neymar sera indisponible pendant quatre semaines environ. Il est forfait pour le match contre le Barça.

Ce qui était fortement redouté vient de se confirmer. Le PSG va devoir composer sans sa star brésilienne Neymar, mardi prochain à l’occasion de son 8e de finale de Ligue des Champions contre le FC Barcelone. Le milieu offensif des champions de France souffre des adducteurs et aura à observer un repos forcé de quatre semaines approximativement.

Neymar rejoint Di Maria dans la liste des absents

Le club de la capitale française a confirmé l’information ce jeudi à travers un communiqué : « Neymar JR a été victime d’une lésion du long adducteur gauche mercredi soir. À l’analyse de l’examen clinique et des examens d’imagerie, il est à prévoir une indisponibilité d’environ 4 semaines selon l’évolution. »

L’ancien barcelonais s’est blessé mercredi soir lors du match de Coupe contre Caen (1-0). Il est sorti à l’heure du jeu, remplacé par Kylian Mbappé. Après avoir quitté le terrain, il s’est dirigé directement vers le vestiaire. Il n’a pas non plus attendu la fin du match pour quitter le stade.

Sa défection s’ajoute à celle d’Angel Di Maria, qui avait dû déclarer forfait la veille pour ce choc tant attendu face aux protégés de Koeman.

De retour pour le match retour au Parc ?

Neymar va dorénavant entamer une course contre la monte pour être présent à l’occasion du match retour au Parc, programmé le 10 mars prochain. Il y a fort à parier que le staff francilien ne prendra aucun risque avec lui d’ici cette seconde manche face aux Catalans. A noter que l’international brésilien ratera aussi la réception de l’AS Monaco en championnat (21 février).

Depuis son arrivée à Paris, en 2017, Neymar s’est souvent blessé à cette période de l’année. Il avait d’ailleurs déjà dû manquer plusieurs rendez-vous des 8es de la Ligue des Champions. Il n’était pas là pour essayer de renverser le Real en 2018, pas plus que lors de l’opposition face à MU l’année d’après. A chaque fois, c’était à cause de maudites fractures au pied. Cette fois, c’est donc la cuisse qui a lâché au plus mauvais moment.

Mauricio Pochettino, le coach parisien, va devoir trouver une solution pour pallier au mieux cette absence. Sans deux de ses principaux attaquants, la tâche s’annonce très rude au Camp Nou.