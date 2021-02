PSG : l'inquiétude Neymar à une semaine du Barça

A six jours du choc face au Barça, Neymar a semblé ressentir une douleur au niveau de l'adducteur gauche ce mercredi à Caen (0-1). Pas rassurant.

Les vieux démons ont-ils refait surface ce mercredi à Caen (0-1) ? Alors que le PSG affronte le FC Barcelone dans une semaine au Camp Nou, en huitième de finale aller de la Ligue des champions, Neymar est sorti prématurément, semant un vent d'inquiétude avant le grand rendez-vous catalan. A priori touché au niveau de l'adducteur gauche à la suite d'un choc avec le Caennais Steeve Yago, le Brésilien n'a pas traîné pour demander le changement, lui qui a été remplacé par Kylian Mbappé avant l'heure de jeu (59e).

#Neymar est rentré directement au vestiaire, tête baissée, après avoir ressenti une douleur à l’adducteur gauche semble-t-il #SMCPSG @goal pic.twitter.com/KPolhhbeCS — Benjamin Quarez (@B_Quarez) February 10, 2021

D'abord revenu sur le terrain, Neymar n'a fait qu'un sprint avant de réclamer sa sortie immédiate. Pris dans les bras par son coach Mauricio Pochettino, et la tête baissée, l'ancien Barcelonais a regagné le vestiaire accompagné d'un membre du staff. Une image qui rappelle évidemment des souvenirs douloureux puisque lors de ses deux premières saisons au PSG Neymar avait déjà dû faire l'impasse sur les rendez-vous capitaux du club en Ligue des champions, en raison d'une blessure.

L'article continue ci-dessous

Avant son remplacement, Neymar était le Parisien le plus en vue, mais aussi le plus secoué comme souvent par l'adversaire. Plusieurs fois, il s'est retrouvé à terre et semblait agacé sur ses dernières minutes sur le terrain. Peut-être avait-il préféré gérer en ne restant pas sur la pelouse, se disait-on ? Mais Mauricio Pochettino et son staff ont tout de suite paru inquiets lorsqu'ils ont vu le no.10 enlever son brassard, taper dans la main de Mbappé, et emprunter le tunnel du stade Michel d'Ornano. Ils n'ont pas été plus rassurants après la rencontre. "Vous l'avez vu, il est sorti blessé. Il était touché à l'adducteur. Demain, le staff médical va l'examiner. On verra comment est sa blessure", a seulement déclaré Pochettino devant l'assemblée.

L'inquiétude est dans toutes les têtes, d'autant que Neymar a quitté l'enceinte en boîtant. Le début peut-être d'une course contre la montre... A six jours de Barça-PSG, il serait fâcheux de perdre le maître à jouer Neymar après avoir déjà enregistré le forfait d'Angel Di Maria, victime d'une lésion du quadriceps droit dimanche dernier à Marseille.

Benjamin Quarez, au Stade Michel d'Ornano