Neymar offre un présent à un ancien coéquipier du PSG

Neymar Junior a exprimé sa gratitude envers un ancien coéquipier du PSG en lui offrant ce précieux cadeau.

Le monde du football a récemment été marqué par un exploit mémorable : Neymar Jr. a surpassé l'illustre Pelé pour devenir le meilleur buteur de l'histoire du Brésil, marquant ainsi son nom dans les annales du sport. Pour célébrer cet exploit époustouflant, la star brésilienne a décidé de faire preuve de générosité envers les personnes qui ont joué un rôle crucial dans sa carrière.

Avec l'aide de son sponsor Puma, Neymar a conçu une édition spéciale de crampons, les "NJR78", qu'il a offerts à 78 personnes qui ont marqué sa vie, que ce soit sur ou en dehors du terrain.

Ce geste exceptionnel témoigne de la gratitude et du respect profonds que Neymar ressent envers ceux qui l'ont influencé tout au long de sa carrière. Dans une déclaration touchante, il a partagé ses motivations : "Après avoir inscrit 78 buts, je voulais faire quelque chose de spécial pour montrer mon appréciation envers ces personnes qui ont été à mes côtés. Avec Puma, nous avons créé 78 paires de chaussures de football FUTURE, qui seront remises aux 78 personnes qui ont eu un impact décisif sur ma vie, sur et en dehors du terrain. À ces personnes, je veux exprimer ma gratitude et partager une partie de ce record qu'elles m'ont aidé à atteindre." a expliqué Neymar .

Ander Herrer a honoré

Parmi les heureux récipiendaires de ces précieuses chaussures, on compte de nombreuses figures emblématiques du football brésilien, telles qu'Eder Militao, Kaka, Ronaldo et Gabigol. Cependant, une surprise a ému les fans : l'ancien coéquipier de Neymar au Paris Saint-Germain, Ander Herrera, a également été honoré de cette distinction exceptionnelle. Le milieu de terrain espagnol a toujours entretenu une relation étroite avec Neymar, et il a exprimé sa gratitude sur les réseaux sociaux en publiant un message sincère sur Instagram : "Un cadeau de premier choix, mon ami. Tu as écrit l'histoire, et je te remercie du fond du cœur de te souvenir de moi."

Ce geste révèle la profonde camaraderie qui lie Neymar à ses amis et coéquipiers. Au-delà de son talent indéniable sur le terrain, il montre une fois de plus son côté humain et généreux. Les "NJR78" ne sont pas seulement des chaussures de football, mais des symboles de reconnaissance envers ceux qui ont contribué à forger la star brésilienne.