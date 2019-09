Neymar, Navas, Gueye... Les réactions après PSG-Strasbourg (1-0)

Le Paris Saint-Germain s'est imposé dans la douleur face à Strasbourg ce samedi (1-0). Retrouvez toutes les réactions des principaux acteurs.

Au terme d'une rencontre longtemps fermée, le s'est finalement imposé dans le temps additionnel face au Racing Club de (1-0). La délivrance est venue d'un exploit personnel de Neymar, conspué par le public pendant la totalité de la rencontre. Si les trois points ont été assurés par le Champion de , la manière, elle, a manqué. Peu rassurant à trois jours de la réception du .

Neymar, PSG (zone mixte) :

"Pour moi c'était tranquille. Je sais ce qui s'est passé, je comprends que ce soit difficile pour eux (les supporters). S'ils veulent me siffler c'est leur droit. Mais à partir de maintenant je suis un joueur de Paris et je le répète il n'y a pas de problèmes. Il y a beaucoup de joueurs dans l'équipe, il ne faut pas se concentrer juste sur moi. Quand le public est derrière l'équipe, on est forts (...) J'ai déjà été dans des stades hostiles, au et en France lors des matches à l'extérieur. C'est dommage. Et maintenant, je sais que je vais jouer tous les matches maintenant comme si j'étais à l'extérieur (...) La page est tournée, et je vais tout donner sur le terrain. C'est mon travail et c'est ce que je vais faire. Je n'ai pas besoin qu'on me soutienne, mais qu'on soutienne le PSG".

Idrissa Gueye, PSG (Canal+) :

"C'est un magnifique but, qui nous permet de prendre les 3 points. On est contents pour lui (Neymar), et on est surtout contents pour l'équipe. C'était la meilleure réponse qu'il pouvait donner. Il a répondu présent. Il a su rester concentré, même si ce n'était pas un match facile (...) On est contents du résultats, mais dans le jeu ce n'était pas facile. Il y a eu la trêve internationale et beaucoup de joueurs qui n'ont pas joué. Il y avait de la fatigue. Mais l'essentiel c'était de prendre les 3 points."

Keylor Navas, PSG (zone mixte) :

"Pour moi ça s'est très bien passé. Le match a été difficile, on est tombé contre une équipe qui a très bien défendu (...) Neymar ? On s'est dit entre nous qu'il fallait qu'on reste unis. Je crois que le public a montré sa joie à la fin. L'ambiance ? Superbe. Mon match ? Je suis très content d'avoir gagné mais c'est un match qui est bon pour toute l'équipe. On veut toujours tout gagner, tout donner".

Stefan Mitrovic, Strasbourg (Canal+) :

"C'est terrible de perdre comme ça. Car on a déployé beaucoup d'efforts pour garder le nul. A la fin, il y a ce but génial de Neymar qui gâche tout. Il n'y a rien à faire dans cette situation. On a cru à la victoire car on a eu deux, trois occasions pour marquer. On doit être efficaces dans des matches comme ça."