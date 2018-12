Neymar "impatient" d'affronter Manchester United

Alors qu'il se retrouve au Brésil pour passer les fêtes avec ses proches, Neymar a fait part de son excitation à l'idée de défier MU en C1.

Même en étant en vacances et entrain de fêter le Noël avec sa famille, Neymar pense déjà à la seconde partie de la saison avec le PSG. Et en particulier à cette double confrontation en huitièmes de finale de la Ligue des Champions face à Manchester United. Dans une courte intervention vidéo, relayée par le club francilien, il a déclaré à quel point il était "impatient" de vivre ce rendez-vous face aux Diables Rouges.

"Ça va être un gros match et j'aime jouer ce genre de match. Je suis très heureux d'affronter MU", a tonné la star auriverde avec beaucoup d'enthousiasme. Arrivé en Europe en 2013, l'ex-Barcelonais n'a pas encore eu la chance d'affronter MU sur la scène continentale. Le 12 février prochain, il s'agira donc de sa première visite au Théâtre des Rêves.

Même s'ils ont assuré la qualification au second tour sans trop de peines, les Mancuniens ne sont pas au mieux actuellement. Les mauvais résultats en PL ont couté cher à José Mourinho, débarqué de son poste et remplacé depuis par Ole Gunnar Solskjaer. Une situation compliquée, mais Neymar n'y prête pas vraiment attention. Il est convaincu que les vice-champions d'Angleterre seront des adversaires très coriaces dans deux mois : " Ca va être un grand match entre deux bonnes équipes. On connait la qualité de Manchester. On sait que les joueurs ont une mentalité de gagnants. Ils ont changé de coach et ça sera un style différent (par rapport à celui de Mourinho). Ils sont en train de changer des choses mais on connait leurs qualités".

Pour rappel, la saison dernière, Neymar n'avait pas pris part au 8e de finale de retour du PSG en C1 face au Real Madrid. Blessé lors du match aller à Bernabeu, il avait dû faire une croix sur la seconde manche et assister de chez lui à l'élimination des siens de la compétition. Un triste souvenir qu'il a certainement à cœur d'effacer.