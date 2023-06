Neymar et Rodrygo attendent Ancelotti

Rodrygo Goes, star du Real Madrid, a admis qu'il serait heureux que Carletto l'accompagne lors de ses déplacements internationaux.

L'entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, fait l'objet de spéculations depuis la fin du mois de décembre, la Confédération brésilienne de football ayant clairement indiqué qu'il était l'homme qu'elle voulait pour remplacer Tite. Il semble qu'il terminera son contrat avec le Real Madrid, qui expire en 2024, mais même ses propres joueurs parlent de son départ pour le Brésil.

Des rapports ont récemment émergé selon lesquels Ancelotti avait conclu un accord pour prendre en charge le Brésil à l'été 2024, bien que ces informations aient été démenties par le Real Madrid.

Dans un entretien accordé à Marca, Rodrygo Goes, star du Real Madrid, a admis qu'il serait heureux que Carletto l'accompagne lors de ses déplacements internationaux.

"Je ne peux pas parler beaucoup parce que je ne sais pas grand-chose non plus. Je sais qu'il est le plan A de l'équipe nationale. Le président compte sur lui et nous voulons aussi qu'il soit là. Pour moi, pour Vini, pour Militao... nous le connaissons et nous connaissons sa grandeur".

"L'avoir en équipe nationale sera très important, mais rien n'est encore confirmé. Nous espérons qu'à la fin de son contrat, il viendra en équipe nationale".

De son côté, Neymar Junior a également confirmé qu'il serait satisfait de l'arrivée de l'Italien, citant son CV comme une raison essentielle.

"Nous aurons l'opportunité d'avoir un entraîneur étranger. Ancelotti a tout gagné et je suis sûr qu'il va nous apprendre beaucoup de choses.

Il semble qu'il y ait une vague d'approbation pour Ancelotti au Brésil, les joueurs, les supporters et les présidents étant tous enthousiastes à l'idée de le voir rejoindre l'équipe. N'ayant pas d'engagement au-delà de 2024, Ancelotti ne pourra pas se soustraire à la tentation brésilienne.