Eddie Howe a réfuté les spéculations "inexactes" suggérant que Cristiano Ronaldo et Neymar sont des cibles de transfert pour Newcastle.

Les Magpies peuvent désormais se targuer d'avoir les moyens financiers de rivaliser avec n'importe quelle équipe de la planète, à la suite d'un rachat à grand renfort d'argent en octobre 2021.

Les propriétaires saoudiens n'ont pas encore investi massivement et ont adopté une approche réfléchie de la constitution de l'effectif, mais il a été suggéré que des recrues de premier plan étaient en route, Newcastle cherchant à se qualifier pour la Ligue des champions. L'attaquant du Paris Saint-Germain Neymar et le quintuple Ballon d'Or Ronaldo - qui évolue actuellement à Al-Nassr - font partie des joueurs qui seraient sur le radar de recrutement de St James' Park.

Le démenti de Howe

L'équipe de France de football s'est engagée dans la voie de l'égalité des chances : "Il n'y a pas d'autre choix que d'aller voir ailleurs pour se faire une idée de la situation. Naturellement, tout le monde a supposé que les plus grands noms du football mondial iraient à Newcastle. Nous n'avons pas recruté de cette manière et financièrement, nous ne pouvons pas le faire pour le moment, mais nous devons aussi intégrer les bons joueurs dans le groupe. Je dirais que le marché des transferts est une décision tellement complexe qu'elle demande beaucoup de réflexion. On ne peut pas se contenter de choisir un nom, il faut réfléchir longuement, à la fois sur le plan financier et sur le plan des joueurs.

Howe a ajouté, lorsqu'on l'a interrogé sur la possibilité de recruter des superstars, qu'il n'était pas certain de les recruter : "Je ne suis pas sûr de savoir avec qui nous avons été liés. Il est difficile de répondre à ces questions. La fenêtre de transfert est loin et est secondaire à l'heure actuelle. Nous nous concentrons sur l'entraînement. Tant que nous ne saurons pas où nous en serons l'année prochaine, il sera difficile de faire des pronostics.