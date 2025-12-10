Neymar, c'est tranché ! Santos prend une décision

L'ancien joueur du FC Barcelone est revenu dans son club formateur en début d'année et a contribué à éviter une relégation humiliante de Serie A, mais son contrat actuel arrive à échéance.

Neymar face à un avenir incertain à Santos

Depuis son retour à Santos, Neymar traverse une période difficile, confronté à nouveau à des blessures, après son passage en Saudi Pro League avec Al-Hilal, également marqué par des problèmes similaires. Le club brésilien était menacé de relégation de l'élite du football saoudien, mais son attaquant vedette a su se surpasser pour mener son équipe à une victoire cruciale 3-0 contre Cruzeiro, jouant malgré une nouvelle blessure au ménisque au genou et assurant ainsi son maintien en Serie A.

Cependant, l'ancien joueur du FC Barcelone et du Paris Saint-Germain a immédiatement semé le doute quant à son avenir à court terme. Interrogé sur ses projets d'avenir, Neymar a répondu : « Je ne sais pas vraiment. J'ai besoin de quelques jours pour me reposer, déconnecter, puis décider de mon avenir. Bien sûr, ma priorité reste Santos.»

Neymar a terminé la saison 2025 avec huit buts et une passe décisive en 20 matchs de championnat, retrouvant ainsi une place de titulaire régulière pour la première fois depuis la saison 2022-2023, sa dernière en France avec le Paris Saint-Germain.