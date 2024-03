Neymar avec Messi et Suarez à Miami ?

David Beckham a déclenché des bruits sur des retrouvailles sensationnelles de la "MSN" en accueillant Neymar dans la ville américaine.

Le Brésilien faisait partie du légendaire trio d'attaque du FC Barcelone aux côtés des stars actuelles de l'Inter, Lionel Messi et Luis Suarez, une équipe qui a remporté le triplé Liga, Copa dey Rey et Ligue des champions en 2015, marquant 122 buts à elle seule. La "MSN" est entrée dans l'histoire comme l'un des plus grands trios offensifs du monde, mais elle a été séparée à son apogée en 2017 lorsque Neymar a rejoint le Paris Saint-Germain pour un montant record de 222 millions d'euros.

Messi a finalement retrouvé le Brésilien au Paris Saint-Germain pendant deux saisons lorsque ce dernier a quitté Barcelone sur un transfert libre en 2021, mais le duo n'a jamais atteint les sommets de l'époque du Barça. Les deux joueurs ont été fréquemment conspués par le public du Parc des Princes tout au long de leur dernière saison ensemble. Des hordes de supporters du PSG ont pris d'assaut le terrain d'entraînement du club et le domicile de Neymar pour exiger son départ.

Beckham veut faire un nouveau Barça à Miami

Beckham est intervenu l'été dernier en concluant un accord colossal pour que Messi rejoigne l'Inter Miami, et il est devenu la plus grande attraction de l'histoire de la MLS depuis son arrivée au Chase Stadium. Le vainqueur argentin de la Coupe du monde a depuis été rejoint par ses compatriotes Sergio Busquets, Jordi Alba et Suarez, son ancien partenaire offensif.

Pendant que Beckham s'attelait à la tâche à l'Inter, Neymar quittait l'Europe pour l'Arabie saoudite. Le Brésilien, 32 ans, a rejoint Al-Hilal l'été dernier pour un montant de 90 millions d'euros et un salaire annuel estimé à 150 millions d'euros. Le recordman des buts brésiliens a connu une période cauchemardesque : il n'a disputé que cinq matches avant de se blesser gravement au genou à l'automne dernier. Il n'a toujours pas repris la compétition et son avenir reste incertain.