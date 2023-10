Neymar au Barça, la vérité éclate enfin !

Le directeur sportif du FC Barcelone, Deco, a révélé que l'été dernier, Joan Laporta souhaitait un transfert de Neymar Junior

Après que Lionel Messi a décidé de rejoindre l'Inter de Miami cet été, des rumeurs ont circulé sur le fait que les Blaugrana pourraient se tourner vers Neymar pour recruter une star plus importante à l'avant.

Cependant, Deco a déclaré à Sport que, bien qu'il y ait eu des discussions, elles n'ont jamais vraiment dépassé la phase de sondage.

"Il y a eu des conversations avec son manager. C'était plus le président, mais la vérité, c'est que la situation et la façon de procéder n'ont jamais vraiment été mises au point. Nous avons la question du fair-play financier qui conditionne beaucoup de choses, mais la situation de Neymar n'a jamais été finalisée".

Des rumeurs ont circulé selon lesquelles Neymar était prêt à jouer pour une fraction de son salaire au Paris Saint-Germain, et bien que cela puisse être le cas, cette impression n'a jamais atteint Deco.

"Les chiffres, nous les connaissons, Neymar avait un salaire très élevé, il avait des offres de clubs d'Arabie Saoudite. Il était très difficile de faire revenir Neymar dans le contexte actuel. C'est un joueur fantastique. Il est évident qu'il s'adapterait à Barcelone, mais il n'y a jamais eu de réelle possibilité, au-delà du désir qu'il avait de revenir de Barcelone".

Neymar a une fois de plus souffert d'une nouvelle blessure débilitante. Contre l'Uruguay, Neymar a été évacué sur civière, ce qui a été diagnostiqué comme une déchirure du ménisque et du ligament croisé antérieur, nécessitant une intervention chirurgicale et le reste de la saison pour se rétablir. Neymar ne fait que commencer avec le club saoudien d'Al Hilal, mais il semble que les fans devront attendre la deuxième année de son contrat de deux ans pour le connaître vraiment.