Neymar au Barça, cette fois ça chauffe !

Selon les informations de Goal Espagne, le FC Barcelone n’a jamais été aussi proche de conclure le retour de Neymar dans ses rangs.

La réunion entre les dirigeants du FC Barcelone et ceux du PSG vient de prendre fin. Les deux camps se sont réunis à Paris pour discuter de la faisabilité d’un transfert et essayer de rapprocher leurs propositions respectives.

La principale nouvelle du jour c’est qu’il n’y a pas eu d’accord définitif. Toutefois, il semblerait que le dialogue a été constructif et il y a eu un vrai progrès dans les négociations menées. Ce qui tranche avec la précédente rencontre dans la capitale française et qui avait débouché sur un quasi statu quo.

Le Barça a bien formulé une nouvelle offre. À en croire Le Parisien, elle serait de l’ordre de 170 M€ payables en deux fois. D’après Ignasi Oliva, correspondant de Goal auprès du , elle atteindrait 160 M€ réglables en trois fois, le tout assorti de bonus. Ce n’est pas ce qu’attendrait le PSG, qui exigerait 100 M€ tout de suite plus les services du latéral blaugrana, Nelson Semedo. Mais les deux positions ne seraient pas irréconciliables et un accord serait possible, selon Ignasi Oliva.

Les responsables catalans sont sortis de cette entrevue avec le sentiment d’avoir sérieusement avancé sur le dossier. Il se murmure qu’ils se seraient même congratulés, jugeant que le plus dur serait déjà fait. Et que la finalisation du deal pourrait survenir très vite, voire même dès ce mardi soir.

Neymar ne veut plus du Real

La présence à cette réunion d’Oscar Grau, le trésorier du club et qui ne se déplace que lorsque le volet financier est abordé en détails, conforte l’hypothèse selon laquelle le dénouement est proche et que le come-back de Neymar au Nou Camp ne serait désormais plus qu’une question d’heures.

Enfin, l’autre information importante qui a fuité, et rapportée par notre correspondant espagnol, c’est que Neymar aurait signifié lundi à Leonardo, le directeur sportif du PSG, qu’il voulait uniquement rejoindre le Barça. La possibilité de s’engager avec le rival du Real ne l’enchante plus, en raison du manque de réactivité des responsables castillans sur ce dossier. Un souhait dont Paris aurait pris acte et les évènements du jour plaident en ce sens.