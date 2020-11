Neymar atteint la barre des 50 buts en Ligue 1

Lors du match contre Bordeaux, le Brésilien s’est offert sa 50e réalisation dans le championnat français.

A l’occasion de la rencontre entre le PSG et , comptant pour la 12e journée de , Neymar a atteint un total de buts symbolique dans notre championnat. Le Brésilien s’est offert sa 50e réalisation depuis qu’il évolue dans le championnat français.

Alors que son équipe était menée 0-1, Neymar a égalisé en transformant un pénalty qu’il a lui-même obtenu. L’essai était parfaitement transformé, en prenant Benoit Costil à contre-pied. C’était un but qu’il attendait depuis le 2 octobre dernier et le carton face à Angers au Parc des Princes (6-1).

En plus d’avoir égalisé pour les siens, « Ney » a aussi été impliqué sur le deuxième but. Après une puissante frappe de sa part de l’extérieur de la surface, Costil a repoussé le cuir dans les pieds de Moise Kean, et ce dernier n’avait plus qu’à envoyer le cuir dans les filets vides.

Le Parisien le plus précoce dans ce domaine

Neymar a atteint son total en 58 rencontres seulement. Pourtant, il se produit en terre hexagonale depuis un peu plus de trois ans. Ce nombre réduit de rencontres s’explique par les nombreuses indisponibilités qu’il a connues pour cause de blessure.

Dans l’histoire du PSG, aucun autre joueur n’a été plus précoce que l’international auriverde. Et en , ces 70 dernières saisons, seuls Gunnar Andersson (53) et Josip Skoblar (54) ont eu besoin de moins de matches pour atteindre ce cap dans l’élite, d’après les statisticiens d’Opta.

5e meilleur buteur de l’histoire du PSG

A titre de comparaison, dans le championnat espagnol, le numéro 10 parisien a mis 68 buts en 123 rencontres. Le ratio est donc largement meilleur en . Notons que sa meilleure campagne avec Paris demeure la première, quand il a claqué 19 pions en 20 parties seulement.

A noter que toutes compétitions confondues, Neymar compte 74 réalisations avec l’équipe de la capitale française. Au classement des meilleurs joueurs du club, il pointe à la 5e place. Et parmi ceux qui font encore partie de l’effectif, il est le troisième derrière Kylian Mbappé et Angel Di Maria.