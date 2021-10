Newcastle veut mettre la main sur la doublette Ten Hag - Overmars

A la recherche d’un remplaçant à Steve Bruce, les nouveaux propriétaires de Newcastle visent Erik Ten Hag et Marc Overmars, tous deux à l’Ajax.

Frank Lampard, Antonio Conte ou même Zinedine Zidane. Depuis le rachat de Newcastle par un fond d’investissement saoudien, propriétaire du prince d’Arabie Saoudite, il ne se passe pas un jour sans que le noms d’un entraîneur n’apparaisse dans la presse.

Les rumeurs se sont d’ailleurs intensifiées depuis que Steve Bruce s’est vu montrer la porte de la sortie par le nouveau conseil d’administration du club. Si Graeme Jones a remplacé temporairement Bruce et décroché un nul sur la pelouse de Crystal Palace ce week-end, l’Anglais sait qu’il n’a pas pour mission de perdurer sur le banc des Magies.

Avec un porte-feuille presque illimité, Newcastle veut frapper un grand coup sur le marché des transferts mais aussi des entraîneurs. Après que les noms d’entraîneurs libres ont été dévoilés, c’est vers un coach déjà en place que le club anglais aimerait se tourner.

Déjà ciblé par de grands clubs européens comme le Barça ou Tottenham, Erik ten Hag voit donc un nouveau courtisan arriver d’après Chronicle Live. Sous contrat jusqu’en 2023 avec l’Ajax Amsterdam, le technicien néerlandais s’est forgé une jolie réputation sur la scène européenne et ce n’est pas le début de saison de son club qui a fait retomber la hype.

Avec 25 points sur 30 possibles en championnat et un sans-faute en Ligue des Champions après trois journées, le club de Sébastien Haller est l’une des attractions européennes. De quoi donner encore un peu plus de crédit à Ten Hag mais aussi à un certain Marc Overmars.

Le directeur sportif amstellodamois est lui aussi dans le viseur des propriétaires saoudiens qui aimeraient donc reformer le duo dans le nord de l’Angleterre. Il va falloir sortir le chéquier mais pas sûr que ce soit vraiment un problème à Newcastle désormais…