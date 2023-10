Newcastle – PSG : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Ce mercredi, Newcastle United reçoit le Paris Saint-Germain dans le cadre de la 2e journée de Ligue des champions. Les dernières news ici.

Après une semaine de pause, la Ligue des champions pour le compte de la saison 2023-2024 reprend ses droits avec les matchs de la deuxième journée de la phase de groupes. En effet, les Magpies accordent leur hospitalité aux Franciliens, ce mercredi, au St. James' Park.

Le PSG pour confirmer, Newcastle vise sa première victoire

Auteurs d’une très bonne fin de saison la campagne écoulée, les Magpies ne sont pas aussi tranchants en ce début de saison comme l’on aurait pu espérer. Après sept journées de Premier League anglaise, Newcastle United est loin du podium, se positionnant à la huitième place du championnat avec 12 points, à six longueurs de Manchester City, leader.

Avec quatre victoires et trois défaites en Premier League, les hommes d’Eddie Howe envisagent leur première victoire en Ligue des champions cette saison après avoir été accrochés par l’AC Milan à San Siro lors de la première journée. Mais les Anglais sont dépourvus de plusieurs de leurs cadres avant d’accueillir le PSG.

De son côté, le Paris Saint-Germain, qui connaît le pire début de saison de son histoire depuis la prise de pouvoir de l’ère QSI, envisage de s’imposer en terre ennemie, mercredi, pour continuer à tenir les premiers rôles dans le groupe F de Ligue des champions. Vainqueur du Borussia Dortmund (2-0) en première journée de Ligue des champions, le PSG a enchaîné une deuxième victoire au Parc des Princes contre Marseille (4-0) en championnat.

Mais la dernière sortie des Franciliens a été très décevante. Les champions de France ont fait un match nul (0-0) au goût amer contre Clermont Foot, qui était lanterne rouge avant le coup d’envoi. Une contreperformance, qui n’était pas du goût de Mbappé, qui n’a pas caché sa frustration après le match. Le PSG est cinquième de Ligue 1 avec 12 points, à deux longueurs du leader, Monaco.

Horaire et lieu du match

Newcastle – PSG

2e journée de Ligue des champions

Lieu : Stade St. James' Park

A 21h française

Les équipes probables du Newcastle – PSG

Newcastle: Pope – Trippier, Schär, Lascelles, Burn – Longstaff, Guimaraes, Anderson – Gordon, Isak, Almiron

PSG: Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, Skriniar, L.Hernandez – Zaïre-Emery, Ugarte, Vitinha – Dembélé, Ramos, Mbappé

Sur quelle chaîne suivre le match Newcastle – PSG

La rencontre entre Newcastle et PSG sera à suivre ce mercredi 04 octobre 2023 à partir de 21h simultanément sur Canal + et RMC SPORT 1. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur les plateformes dédiées aux deux groupes, My Canal et RMC Access.