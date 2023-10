LDC : Mauvaise nouvelle pour Newcastle, c’est le PSG qui se réjouit maintenant

La joie a désormais changé de camp. Alors que Newcastle se réjouissait quelques jours plus tôt, c’est désormais le PSG qui expose ses dents.

Celui qui n’a pas encore atteint l’autre rive ne se moque pas de celui qui se noie, dit-on. A telle enseigne, les Anglais de Newcastle United se sont pris à leur propre piège. Alors qu’ils se réjouissaient de la blessure de Kylian Mbappé contractée lors du Classique contre l’Olympique de Marseille (victoire 4-0), ceux-ci ont désormais les larmes aux yeux.

Newcastle dépourvu de plusieurs cadres avant d’affronter le PSG

Il y a quelques jours, le Paris Saint-Germain a reçu un gros coup dur. Lors du match de la sixième journée de Ligue 1 contre l’Olympique de Marseille, Kylian Mbappé a été contraint de quitter les terrains juste après la demi-heure de jeu. A la fin du match, le coach parisien a rassuré sur l’état de santé de son numéro 7.

« Kylian, ce n’est pas un problème très sérieux mais il y a de la douleur et c’était difficile de jouer avec. Je pense que c’était plus malin de sortir du terrain mais rien de grave, ça va bien. C’était un coup et finalement il va bien. Je ne sais pas exactement ce qu’il en est, mais c’était un coup, il a eu une douleur. Mais je pense que ça va aller pour lui. C’était mieux de ne pas prendre de risque », avait déclaré Luis Enrique en conférence de presse.

Mais en Angleterre, cette blessure du Bondynois était un soulagement pour les supporters de Newcastle United. Ceux-ci avaient reçu un coup de pouce suite à la blessure de Mbappé. Les Magpies estimaient que le champion du monde 2018 pourrait être incertain pour le déplacement des Parisiens à St James' Park ce mercredi pour le compte de la deuxième journée de Ligue des champions.

Malheureusement pour les Anglais, la joie a changé de camp désormais. Ce mardi, Sky Sports nous apprend que plusieurs joueurs clés des Magpies devront manquer le match contre les Rouge et Bleu, mercredi. A en croire la source susmentionnée, Joelinton et Sven Botman étaient absents ce mardi à l’entraînement. En plus de ces deux noms, Sandro Tonali, qui était assuré de tenir sa place mercredi, a également manqué l’entraînement de ce mardi. Aucune raison n’a fuité pour justifier l’absence de la nouvelle recrue estivale des Magpies.

La bonne nouvelle pour les hommes d’Eddie Howe est le retour de Callum Wilson dans le groupe. Alors qu’il était annoncé blessé aux ischios, et absent le week-end dernier face à Burnley, l’attaquant de 31 ans a rejoint ses coéquipiers au cours de la séance du jour. Toutefois, il reste incertain pour le match de mercredi.