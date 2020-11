Newcastle-Chelsea (0-2) : La belle opération des Blues

Sans trembler, est allé s'imposer 2-0 à Saint James' Park face à des Magpies peu dangereux.

Pour cette rencontre, Franck Lampard était privé de Kai Havertz et avait décidé de laisser au repos Thiago Silva. Giroud a pris place sur le banc (il est entré à la 87e minute à la place de Ziyech) tandis que Kurtz Zouma et Ngolo Kanté, qui portait le brassard de capitaine, étaient titulaires.

Dominateurs tout au long de la rencontre, les Blues ont ouvert le score dès la 10e minute de jeu à la suite d'un but contre son camp de Federico Fernandez consécutif à un corner.

En deuxième période, Chelsea se donnait de l'air : en effet, à la 65e minute, Werner transperçait la défense de et servait Tammy Abraham qui marquait d'un tir décroisé du droit.

Goal 50 Revealed: The best 50 players in the world