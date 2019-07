Newcastle - Benitez explique les raisons de son départ

L'entraîneur espagnol s'est confié sur les raisons de son départ de Newcastle après plus de trois saisons sur le banc des Magpies.

Dans un message adressé aux supporters, Rafael Benitez a laissé entendre qu'il aurait souhaité rester en et que son départ était dû à la volonté du club. Pour rappel, l'Espagnol n'a pas prolongé son contrat, qui a donc expiré ce 30 juin après plus de trois saisons passées sur le banc des Magpies, qu'il a notamment fait remonter en en 2017, un an après l'avoir quittée.

Son départ avait été officialisé par le club la semaine passée par le biais d'un communiqué affirmant : "Nous avons travaillé dur pour prolonger le contrat de Rafa sur une période significatrice, mais cela n'a pas été - et ne sera pas - possible de trouver un accord avec lui et ses représentants. (...) Nous voulons remercier Rafa et son staff pour leurs efforts lors des trois dernières années et leur contribution à ce qui a été accompli collectivement."

"Je voulais faire partie d'un projet"

Un choix qu'a commenté ce lundi le principal intéressé, mettant en avant une divergence de points de vue avec sa direction. "Merci à toutes les personnes du club qui ont aidé l'équipe et bien sûr aux joueurs qui ont grandi et se sont battus avec nous et au staff (l'un des meilleurs que j'ai connu)", a-t-il d'abord déclaré.

"De la victoire en Championship jusqu'à ces deux saisons en Premier League, les supporters, les joueurs et le staff ont été unis. Je voulais rester, mais je ne voulais pas seulement signer une prolongation de contrat, je voulais faire partie d'un projet. Malheureusement, c'est devenu évident pour moi que les dirigeants ne partageaient pas la même vision.

"J'en suis très triste, mais je ne regrette pas un seul instant ma décision de venir à Tyneside et je suis très fier de ce que nous avons accompli. Vous serez toujours dans mon coeur. Je vous souhaite le meilleur pour l'avenir."