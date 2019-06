OFFICIEL - Newcastle : Benitez s'en va

En fin de contrat le 30 juin prochain, Rafael Benitez ne prolongera pas l'aventure du côté de . Arrivé dans le nord de l' en mars 2016, le technicien espagnol va donc quitter ses fonctions après un peu plus de trois saisons sur le banc des Magpies.

L'ancien entraîneur de ou de notamment avait été nommé pour tenter de sauver le club, menacé de relégation au moment de son arrivée ; une mission qu'il n'avait pas réussi à accomplir, son équipe étant reléguée au printemps 2016. Il était toutefois resté en place pour ramener Newcastle en dès la saison suivante et l'y installer de nouveau.

L'article continue ci-dessous

It is with disappointment that we announce manager Rafael Benítez will leave Newcastle United upon the expiry of his contract on 30th June 2019.



Full club statement: https://t.co/IscVOvLxGD #NUFC pic.twitter.com/DWeBkpRubP