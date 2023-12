Newcastle – AC Milan : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Newcastle et l’AC Milan s’affrontent mercredi dans le cadre de la 6e journée de Ligue des Champions. Les dernières infos ici.

Les phases de poules de la Ligue des Champions abordent leur dernière journée cette semaine. C’est aussi l’occasion pour plusieurs clubs de valider leur qualification au prochain tour ou la première place de leur groupe. Dans le groupe F, l’incertitude plane toujours autour de l’équipe qui va accompagner le Borussia Dortmund en 8es de finale, entre le PSG, Newcastle et l’AC Milan.

Newcastle – AC Milan, un match indécis

Troisième du groupe F, Newcastle (5 pts), n’a plus son destin en mains. Les Magpies, après un frustrant nul contre le PSG lors de la dernière journée, doivent d’abord l’emporter sur l’AC Milan pour espérer une qualification. Ensuite, les hommes d’Eddie Howe doivent espérer un nul ou une défaite du PSG contre Dortmund pour valider leur passage au prochain tour de la Ligue des Champions. Cependant, les Magpies ne sont pas dans leur meilleure forme en ce moment. Privé de plusieurs titulaires, blessés, Newcastle a essuyé deux revers de suite en championnat la semaine dernière (3-0 vs Everton et 4-1 vs Tottenham). Des déceptions que les Magpies pourront faire oublier à leur public avec une qualification historique en 8es de finale de la coupe aux grandes oreilles.

La tendance est la même du côté de l’AC Milan. Les Rossoneri (4e, 5pts) doivent également l’emporter et espérer une défaite du Paris Saint-Germain pour valider leur qualification. Tout comme les Magpies, les hommes de Stefano Pioli n’ont remporté que deux de leurs cinq derniers matchs, toutes compétitions confondues. Privé également de plusieurs blessés, l’AC Milan n’aborde pas non plus ce match décisif dans le meilleur état d’esprit. Toutefois, une victoire face aux Magpies, voire une qualification, pourrait sauver la campagne européenne de l’AC Milan, demi-finaliste de la Ligue des Champions la saison dernière.

L'article continue ci-dessous

Horaire et lieu de match

Newcastle – AC Milan

6e journée de Ligue des Champions

Lieu : St. James’ Park

A 21h française

Les compos probables du Newcastle – AC Milan

Newcastle : Dubravka - Livramento, Schar, Lascelles, Trippier - Joelinton, Guimaraes, Miley - Gordon, Isak, Almiron

AC Milan : Maignan - Calabria, Tomori, Hernandez, Florenzi - Loftus-Cheek, Adli, Reijnders - Chukwueze, Giroud, Pulisic

Sur quelle chaîne suivre le match Newcastle – AC Milan

La rencontre entre Newcastle et l’AC Milan sera à suivre ce mercredi 13 décembre 2023 à partir de 21h BeIN Sports 1. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, BeIN Connect.