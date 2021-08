Neville pessimiste pour Manchester United malgré la venue de Ronaldo

Gary Neville ne voit pas Manchester United se mêler à la course au titre en dépit du recrutement de Cristiano Ronaldo.

Manchester United terminera troisième au classement de la Premier League malgré le retour dans ses rangs de Cristiano Ronaldo. C'est ce qu'estime Gary Neville, qui insiste sur le fait que les Red Devils ne boxent pas encore dans la même catégorie que Manchester City et Chelsea.

United a réussi l'un des gros coups de l'été en attirant Cristiano Ronaldo dans son effectif vendredi. Le quintuple Ballon d'Or va retrouver Old Trafford douze ans après l'avoir quitté. Le transfert sera officialisé sous réserve de conditions personnelles acceptées et d'un examen médical concluant, et l'excitation monte maintenant chez les fans. Ces derniers espèrent qu'il pourra, comme au bon vieux temps, guider cette formation à la gloire de la Premier League. Un enthousiasme que ne partage cependant pas Neville.

"MU a plus de chances pour le titre qu'il y a 48 heures"

Bien que Ronaldo intègre une équipe très compétitive et qui a déjà fait venir Jadon Sancho et Raphael Varane plus tôt cet été, Neville pense que City et Chelsea sont actuellement les équipes les plus fortes du football anglais. "Au cours des années passées, j'aurais peut-être dit que cette équipe de Manchester United aurait remporté la Premier League avec 10 points d'avance, mais ce championnat est aujourd'hui si relevé, a déclaré l'ancien arrière latéral des Red Devils à Sky Sports. J'ai fait la prédiction sur Monday Night Football en disant que Manchester City finira en haut, puis Chelsea et ensuite seulement Manchester United. Et je ne vais pas changer cela parce que je ne pense pas que la signature de Ronaldo en fasse une meilleure équipe que Chelsea, vainqueur de la Ligue des champions la saison dernière, et Manchester City, qui comptait 20 points d'avance". Une prédiction qui risque de ne pas trop plaire à son ancien coéquipier.

"C'est pour ces raisons que je les vois plus à même à remporter le titre. Est-ce que je vois Manchester United finir devant ? Non, mais maintenant je suis plus excité à l'idée que Manchester United concourt pour les premières places que je ne l'étais il y a peut-être cinq ou six jours", a poursuivi l'ancien capitaine de MU.

"Cristiano Ronaldo, Raphael Varane auront la mentalité nécessaire pour viser le titre. Je suis désespéré à l'idée de les voir triompher. Mais est-ce que je pense qu'ils gagneront le titre cette saison ? Non. Je suis juste pragmatique. Vous devez être posséder ces joueurs si vous êtes Manchester United. Mais est-ce que cela suffit pour aller chercher la couronne nationale ? Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que cela leur donne une bien meilleure chance qu'il y a 48 heures", a conclu l'ex-international anglais.