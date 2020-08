Neville : "J'espère que Messi ne réussira pas à City"

L'ancien joueur de Manchester United ne voit pas d'autre destination que l'Etihad Stadium pour Messi, mais ne voit pas un transfert se conclure.

Gary Neville ne voit pas ses anciens employeurs de se joindre à la course pour Lionel Messi et espère que le mercenaire argentin "ne se porte pas très bien" s'il finit par quitter Barcelone pour .

Messi a informé les personnes présentes au Camp Nou de son désir de passer à autre chose, et d'autres discussions devraient avoir lieu avec le conseil d'administration du club de la alors qu'il réfléchit à ses options dans une période de frustration personnelle.

Neville pense qu'un compromis sera trouvé pour maintenir le Sud-Américain en Catalogne. Mais si un changement radical devait être effectué, l'ancien défenseur des Red Devils admet que l'Ethiad - aux côtés de l'ancien boss du Barca Pep Guardiola - est le lieu le plus probable pour voir débarquer Messi.

Neville aimerait voir Messi arriver en , ce qui contribuerait à améliorer le profil du championnat, mais ses liens étroits avec les Red Devils signifient qu'il ne souhaite pas le voir réussir chez le grand rival.

"Je pense que c'est une question de politique et de lutte pour le pouvoir. Messi bombe le torse, a déclaré Neville à Sky Sports à propos de la plus grande saga de transferts du mercato actuel. C'est probablement un peu plus que ça, mais je pense que c'est comme ça que ça va finir.

"L'idée que Barcelone perde ce joueur et qu'il n'y termine pas sa carrière me paraît incroyable. Veut-il vraiment partir ? Peut-être. Mais quand il devra rencontrer le président, le conseil d'administration et tous ceux qui l'en empêchent, je pense qu'il finira par rester.

"Mais s'il devait venir en Premier League, je pense que ce serait pour travailler avec Pep. Est-ce que je voudrais le voir ? Je pense que je devrais dire oui, parce que l'idée de voir Messi de près, ce que j'ai fait au cours des dix dernières années, est vraiment quelque chose à voir.

"Est-ce que je voudrais empêcher chaque jeune fan de ce pays d'avoir l'occasion de le voir de près quand les supporters seront de retour dans les stades, non, je ne le voudrais pas. Mais j'espère juste qu'il ne réussira pas pour eux !"